美国太平洋司令帕帕罗与中国人民解放军东部战区司令杨志斌举行首次双边会晤， 商讨美中军方高层保持沟通管道畅通的重要性，以降低误判风险。

据中国国防部官微“国防部发布”消息，中国国防部新闻发言人蒋斌星期五（9月4日）在例行记者会上应询时说，中国人民解放军东部战区司令员杨志斌率团赴加拿大维多利亚出席由加国防军和美军太平洋总部联合举办的2026年度亚太国防军司令会议。

蒋斌介绍，中方其间进行大会发言，介绍中国军队维护地区和平稳定的立场和成果，提议地区国家加强防务交流合作，携手应对共同挑战，并与美国、法国等国参会代表举行双边会议。

据美国太平洋司令部官网消息，2026年度亚太国防军司令会议8月31日至9月2日在加拿大维多利亚举行，29个国家和地区的国防军司令和高级将领与会。

美国太平洋司令帕帕罗在会上重申，双边和多边关系在推进区域安全与遏制过程中国的重要性。

帕帕罗与会期间，参与国防合作理事会和四方安全对话会议，并与亚细安国家军方领导会晤。他也跟孟加拉、文莱、柬埔寨、加拿大、法国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、墨西哥、蒙古、新西兰、韩国、泰国、越南等国家的高层举行双边会晤，商讨共同安全利益，会议聚焦如何强化行动合作、信息共享、海上安全等议题。

帕帕罗还与中国人民解放军东部战区司令杨志斌举行两人的首次双边会晤。双方商讨美中军方高层保持沟通管道畅通的重要性，以降低误判风险，并促进双方部队之间的安全且专业行为。