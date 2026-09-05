中国媒体报道，中俄两国首次联合开展海冰现场观测。

根据新华社星期五（9月4日）发布的报道，执行中国北冰洋考察任务的雪龙2号正在北冰洋上航行，期间中方考察队员与两名来自俄罗斯南北极研究所的俄籍队员联合开展北冰洋走航海冰观测，这是中俄首次在海冰观测领域开展现场观测合作。

据雪龙2号海冰队队长林龙介绍，进入北冰洋冰区前，中俄海冰观测负责人沟通了各自的海冰观测标准和方法，确认双方主体观测内容高度重合，并讨论了细小差别。

报道称，记者在雪龙2号上看到，考察船在冰区航渡期间，中国队员和俄罗斯队员值守在驾驶室，共同开展海冰观测，不时讨论海冰分类、海冰厚度判定等问题，并达成一致意见。

俄罗斯南北极研究所高级工程师科兹洛夫斯基告诉记者，这项合作有助于完善北冰洋海域海冰观测技术方法，从而更全面地评估冰情、研判海冰动态演变规律。“参与本次联合观测，我们得以学习中方队员的海冰观测经验，借鉴其观测方法中的可取之处。”

报道也称，中俄双方均认为，此次海冰联合观测获得了北极夏季海冰重要观测数据，对北极海冰和海洋变化评估以及气候变化认识具有重要意义。双方在合作过程中有效交流观测经验，也为后续深入开展国际合作打下了良好基础。