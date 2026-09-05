（成都综合讯）受台风“沙德尔”带来的连日强降雨影响，中国江西省吉安市遂川县一个村庄星期六（9月5日）发生泥石流，造成一人死亡、11人失联，12栋房屋受损。

遂川县防汛抗旱指挥部同日通报，该县高坪镇明坑村石下组凌晨4时许发生泥石流，八栋房屋完全损毁、四栋一般受损。救援人员救出三人，其中两人身体状况良好，一人死亡，另安全转移39名被困村民。目前，11名失联者的身份信息已基本确认。

红星新闻引述遂川县政府办公室工作人员称，高坪镇目前处于断水、断电、断网状态，影响前方通信。当地正组织居民转移，并全力抢修供水、供电和通信设施。

江西省吉安市遂川县高坪镇明坑村石下组星期六（9月5日）凌晨4时许发生泥石流，造成一人死亡、11人失联，12栋房屋受损。（互联网）

据“遂川之声”报道，连日暴雨已在遂川县内引发多处山体塌方、洪水和泥石流，多个乡镇道路受阻、电力及通信中断。通往南江、营盘圩等乡镇的主干道被山体滑坡掩埋，通信杆路和光缆受损，全县数十个基站停运，部分村庄陷入通信“孤岛”，影响救灾指挥和居民联络。

面对严峻灾情，遂川县星期六上午10时启动最高等级的救灾一级应急响应和地质灾害一级应急响应。应急、消防等部门正全力搜救失联人员、转移安置受灾居民，并防范次生灾害。

中国国家防灾减灾救灾委员会、应急管理部启动国家四级救灾应急响应，派出工作组指导救援，并调派应急勘测队携带边坡雷达等装备赶赴现场。当地消防已派出41辆车、224人参与救援，周边地区也调派通信和侦察无人机支援。

路径罕见的台风“沙德尔”自上周以来三次登陆中国，持续影响江西长达七天，是今年以来给该省带来最强风雨的台风，已造成省内约16万1500人受灾。

江西省水文监测中心也在星期六升级发布洪水橙色预警，预计赣江吉安市城区河段将在未来13小时发生超警戒2.7米左右的洪水。目前，峡江县河段水位已超过警戒线，且仍在上涨；樟树市和南昌市城区河段的流量也持续增大。

吉安市气象台说，星期五至星期六早上，全市普降中到大雨，西部和南部出现大到暴雨，局部大暴雨。虽然星期六降雨明显减弱，但地质灾害存在滞后性，仍须防范山体滑坡、中小河流洪水等风险，并加强隐患排查，提前转移危险地段居民。