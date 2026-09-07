中国官媒发表评论指，中美战区司令在加拿大会晤，向台湾发出了明确信号，意指台海不能成为“台独”挑衅的试验场。

中美官方上周通报，第28届印太国防军司令会议8月31日至9月2日在加拿大维多利亚举行。中国人民解放军东部战区司令员杨志斌与美国太平洋司令部司令帕帕罗在会期期间举行首次双边会谈，讨论保持中美两军高层沟通渠道畅通的重要性，以降低误判风险。

环球时报在星期一（9月7日）刊发署名“海风”的评论文章中说，这场会面格外引人注目，关键在于双方的身份。东部战区直接担负台海方向的战略任务；太平洋司令部则是美国在西太平洋进行军事部署、推进盟友协作和介入地区事务的重要中枢。

文章指出，两位司令的会面，代表中美两军在最敏感方向恢复战区层级面对面沟通。这意味着双方正在最容易发生摩擦的领域，建立必要的联系与管控，为防止局势失控设置底线。

文章提到，2022年8月，时任美国众议院议长佩洛西访台后，令中国大陆与美国两军沟通渠道受阻，为台海及周边海空域带来风险。此后，中美两军逐步恢复高层沟通、工作组会晤和海上军事安全磋商。2024年9月，解放军南部战区司令员吴亚男与帕帕罗视频通话。如今，杨志斌与帕帕罗首次面对面会晤，说明战区层级沟通正从“恢复联系”走向 “建立机制”。

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文章提及，这次会晤不意味着中美消除在台湾问题上的分歧，而是通过沟通让双方更清楚彼此的底线、意图和行动规则，防止有人把试探当成机会，把挑衅当成筹码，最终把地区拖入无法收拾的局面。

文章称，美军近期表明无意与中国发生冲突，说明即使美国持续强化“印太战略”、加大对华战略竞争，也无法承受与中国发生直接军事冲突的代价。美国基于自身利益考量，当然不会轻易为任何“台独”冒险承担不可控代价。

文章呼吁，台湾和“台独”势力要认清美国与大陆维持军事沟通，是为避免危机、维护自身利益，绝不是向“台独”发出冒险许可证，更不等于美国国会为“倚外谋独”无限兜底。把外部势力的战略利用误读为所谓 “安全承诺”，只会把台湾推向更危险的境地。

文章认为，中美战区司令会晤对台湾释放了三层清晰信号。

第一，台海不能成为中美战略误判的引爆点。中美都不愿因为军事摩擦而直接冲突，这为地区稳定增加了一层缓冲。

第二，台海更不能成为 “台独” 挑衅的试验场。中美两军沟通是为了管控风险，绝不是为了容忍风险制造者不断突破红线。

第三，台海和平的根基不在外部承诺，而在两岸关系本身。外部沟通可以减少危险，却不能解决台湾问题；真正能为台湾同胞带来长久安宁的，是坚持一个中国原则、反对“台独”分裂、推动两岸恢复交流与对话，祖国统一才是台海和平之根。