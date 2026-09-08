中国8月外汇储备规模环比上升，连续五个月站稳3.4万亿美元（4.3万亿新元）上方。

综合澎湃新闻和证券时报报道，中国国家外汇管理局星期一（9月7日）发布的最新数据显示，截至今年8月末，中国外汇储备规模为34383.25亿美元，较7月末的34187.76亿美元增加195.49亿美元，升幅为0.57%，连续五个月站稳3.4万亿美元上方。

中国外汇局表示，2026年8月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数下跌，全球主要金融资产价格表现有所分化。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

数据也显示，今年1至8月，中国外汇储备分别增加412.09亿美元、增加287.29亿美元、下降856.84亿美元、增加684.24亿美元、增加316.91亿美元、下降259.76亿美元、增加25.14亿美元和195.49亿美元。

外汇局也说，中国经济运行总体平稳、稳中有进，展现出强大韧性和活力，为外汇储备规模保持基本稳定提供支撑。

延伸阅读 中国央行加快增持黄金 规模创三年来最高

此外，中国人民银行同日公布的数据显示，中国连续22个月增持黄金。截至今年8月末，中国黄金储备为7673万盎司，较7月末增加65万盎司，且自今年3月以来单月增持规模持续加大。