中国解放军据报正加快探索人形机器人的军事用途，为这些在赛场上跳跃、拳击和跳舞的机器人未来走上战场作准备。

路透社查阅100多份中国军方采购公告、学术研究、专利、官方出版物、政府记录和国防企业材料后发现，中国军事机构正根据战场需求测试人形机器人，寻求采购相关设备和训练技术，并研究它们如何与部队协同作战。

报道指出，中国对人形机器人军事应用的兴趣从2024年开始升温。根据国防科技大学网站，当年，该校与中国军事科学院联合举办国防科技论坛，设有人形系统军事应用专题。一年后，国防科技大学已明确把人形机器人定位为战场工具。

此后的采购记录显示，相关探索正逐步展开。2025年5月，解放军发布招标公告，采购一台人形机器人及配套安装和技术培训服务。路透社无法确定相关采购是否完成，也无法确认中标企业或交付的机器人型号。

另一份军事采购文件显示，今年6月，解放军为一套人形机器人数据采集与标注系统编列约30万美元（38万新元）预算，用于采集和标注摄像头、雷达及运动数据，包括机器人可通行地形的信息。

这些技术要求表明，中国军方的关注正从机器人本体，延伸至感知、操作和训练系统。国防研究学者认为，这些系统是人形机器人走出受控演示环境的关键。

在具体作战用途上，中国已提出让人形机器人参与城市作战的设想。

国防科技大学位于西安的试验中心研究人员去年8月在一篇论文中描述这样一个场景：六台“战斗机器人”，包括人形机器人、机器狗或无人车，被分配给两个突击小组，与地面部队协同，逐层逐室清剿一栋被敌军占据的建筑。

研究以作者预计未来五至10年内可能投入使用的装备为基础，对一支城市突击部队进行建模，但未说明机器人的交战规则、将携带何种武器，以及遇到平民时如何应对。

《解放军报》去年7月的一篇文章也提出，人形机器人的任务可能从非对抗性保障，逐步扩展至代替士兵与敌方直接交战，最终发展成为主战装备。文章还探讨了“赋予机器人开火权问题”。

今年，相关研发已从军事研究机构扩展至国防工业。中国兵器工业集团有限公司今年8月发布的材料称，其制造的“伏羲”人形机器人可执行哨戒、全天候侦察、智能巡逻及危险任务。

但路透社没有发现证据表明，解放军已在作战部队中部署武装人形机器人。这类机器人仍然耗能较高，在受控演示环境之外的可靠性也不足。

卡内基梅隆大学机械工程教授约翰逊说，战场环境存在许多变量，会以难以预测的方式考验机器人的能力。

澳大利亚战略政策研究所高级分析师戴维斯（Malcolm Davis）也认为，人形机器人目前尚不具备战场实用性，但未来五至10年内可能实现。

中国军事科学院战争研究院的王永华去年11月在《光明日报》撰文指出，人形机器人的“军事应用有更长的路要走”。

但他也写道：“战争形态智能化演进加速向前，智能无人作战需求紧迫强劲，一旦技术上取得重大突破，生产成本大幅下降，产业生产规模化，人形机器人将会源源不断投入战场。”

《解放军报》8月28日也发文，呼吁科研人员“把科研课题对准战场难题”，“让实验室里的‘机器人’真正成为能打胜仗的‘战斗员’”。