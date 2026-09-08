巴基斯坦军方一段宣传视频出现疑似中国红旗-17A短程防空导弹系统，显示两国在2025年印巴冲突后，可能进一步深化防务合作。

巴基斯坦军方星期一（9月7日）在官方X账号发布武器装备宣传视频。画面在第27至28秒出现一辆配备大型长方形雷达阵列的六轮军车，外形与红旗-17A短程地对空导弹系统相似，但巴基斯坦官方没有说明这款装备的型号。

据彭博社报道，如果巴基斯坦确实采购红旗-17A，这将是中国首次向巴基斯坦出售这款系统；中国武器出口海外的消息，有时会在正式公布前通过相关影像曝光。

目前，巴基斯坦军方、空军和中国国防部均未立即回应置评请求。

红旗-17A由中国航天科工集团研制，2019年首次在中国国庆阅兵中公开亮相。据国际战略研究所估计，解放军拥有约200套红旗-17和50套红旗-17A系统。

斯德哥尔摩国际和平研究所的资料显示，塞尔维亚和塔吉克斯坦近年也采购了红旗-17A的出口型号红旗-17AE。

中巴军事合作在2025年印巴冲突后受到国际关注。巴基斯坦当时动用中国制造的歼-10C战斗机，并称击落多架印度军机，包括法国制造的“阵风”战斗机。

印度空军则称，在冲突期间摧毁约12架巴基斯坦军机，包括至少五架F-16或枭龙等先进战斗机。双方的军机损失情况至今仍有争议，分析人士也对两国所宣称的战果持保留态度。