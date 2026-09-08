中国全国人大常委会8月底表决通过新修订的《国防动员法》，2026年10月1日起施行。

这是中国《国防动员法》自2010年正式设立以来，首次的大规模修订。修订后的条文从2010年的14章14条，扩大为14章82条。其中明确界定，国防动员是要将和平时期的国家“经济和社会实力转化为国防实力” 。

在修订版10月正式实施前，中国国家发展和改革委员会已设立国防动员综合司（国动司）。

中国的《国防动员法》这次大修具体增加了哪些内容，有什么特点？这是否意味着中国在进一步为武统台湾做准备？台湾社会又如何看待北京的这些动向？

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红与《联合早报》驻台北记者缪宗翰为你深度解析。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

01:25 中国《国防动员法》修订的特点

08:19 新的《国防动员法》修订，如何理清军地权责？

16:45 大陆武力攻台的可能性又提高了？

20:50 在陆台商的数据资产风险

精彩片段：

主持人韩咏红：大陆这么一大套布局下来，其实从2015年军改到2019、2023年到现在，从本来的14条扩展到82条，做好了这么多准备，那么我们必然就会问一个问题，这是不是表示大陆在进一步为武力攻台做准备？

《联合早报》驻台北记者缪宗翰：我觉得这个法很直观地可以告诉我们，北京正在提高应付长期高强度战争的能力。但是准备战争跟已经决定要打仗，还是两回事。《国防动员法》虽然强调的是维护国家主权、统一等等，但是它毕竟不是一部台湾专法。我们看到不管是朝鲜半岛局势、中印边境、南中国海，当然也包括台海发生冲突，它都需要不同程度的国防动员。