中国重庆一名14岁少女因纠纷被人辱骂、殴打，导致少女轻微受伤，涉事七人被拘留。

辱骂殴打事件发生在星期天（9月6日）凌晨1许。中国《大河报》报道，相关人士提供的一段25秒视频显示，忽明忽暗的楼道里，一名女生蹲在地上，被一名女子抓着头发边打耳光边教训着，她们旁边几名女子用打火机点着烟叼在嘴里，其中也有女子对该女生不停地殴打。

在另一段51秒视频中，被打女生站在窗户边，两名穿着白上衣的女子抓扯着她的头发扇耳光，两人边打骂边笑，被打女生争辩几句后，再次遭其中一白衣女子殴打。报道称，视频内容触目惊心。

位于重庆的城口中学相关负责人说，被打女生是该校初二年级学生，事发后被送医治疗。

该报记者也从重庆市城口县政府获悉，隔天（7日）获知此事后，中共城口县委书记和县长连夜召开紧急会议，要求依法依规严肃处理，当地成立了由县委政法委、公安局、教委、属地街道等组成的联合调查组迅速展开调查。

报道称，城口县公安局在一小时内将七人抓获，调查得知殴打原因是他们之间有矛盾。调查发现，七人中有五人参与了施暴，另有两人是拍摄视频者，五人中有成年人也有未成年人。城口县政府相关人士介绍说，七人被抓后，城口县公安局长当晚连夜通宵审问。

《大河报》星期四（9月10日）下午在微博报道此事后，城口县公安局同日深夜在微博通报证实，因矛盾纠纷，周姓女子（14岁）邀约陈姓女子（18岁）、王姓男子（16岁）等六人，在一个小区二楼楼梯间，对余姓女子（14岁）进行辱骂、殴打，导致余姓女子轻微伤。

公安局也说，已将陈姓女子、王姓男子刑事拘留，对周姓女子等五人予以行政拘留处罚，案件正进一步侦办中。