随着人口结构变化和城镇化加速推进，中国各地纷纷加快推进闲置校舍的盘活利用，多地小学改为养老院。

据第一财经报道，在陕西省山阳县君子涧村，闲置多年的村小被改造成了孝老爱亲养老院。

福建省南平市截至2025年秋季共有闲置校舍601处。其中，与当地政府签订限制托管协议196处，由村集体代管274处。已盘活的校舍中，20处用于公益事业，如养老院、福利院、长者食堂；17处改造成企业厂房，包括邵武化工厂、武夷山茶厂等；四处用于文旅项目，如写生基地、家庭农场。

《湖南省教育厅等九部门关于做好农村中小学校闲置校园校舍盘活利用工作的通知》今年5月发布，通知提出，利用三年左右的时间，分类处置、分步实施，稳妥有序推进闲置校园校舍盘活利用工作，确保闲置校园校舍应用尽用、发挥最大效益。

云南永仁县则创新推出闲置校舍盘活“八转模式”，通过精准摸排、分类改造、专业运营，让老旧校舍变身民生服务、产业赋能、基层治理的优质载体。

随着人口下降，中国小学在校生规模在2023年达峰，初中阶段在2026年达峰，高中阶段将在2029年达峰，高等教育学龄人口将在2032年达峰。

同时，随着新型城镇化加速推进，中国农村人口不断向城镇流动和聚集，不少农村公办中小学校因生源减少布局调整等被撤并。

中国教育部公布的2025年全国教育事业发展统计公报显示，全国共有普通小学12.83万所，相比2020年，五年来普通小学数量减少了2.97万所。