中国地震局监测预报司表示，中国地震台网中心正在与苹果公司沟通，力争加快推进地震预警信息接入苹果的手机操作iOS系统。

目前中国大陆的国家地震预警体系有没有与iOS的警报机制实现接入。中国地震局官网“公众留言”板块显示，有署名为“栗先生”的用户留言建议，加快推进地震预警信息接入苹果iOS系统。

留言说，希望中国地震局能继续推动中国权威地震预警信息接入苹果iOS系统，并询问，中国地震局与苹果中国多轮磋商后，目前iOS系统级地震预警接入工作处于什么阶段、困难是什么，是否有下一阶段计划。

留言也建议，希望不同手机品牌公平获取地震预警信息，并充分考虑境外版本的苹果手机以及境外赴华人员在中国的预警接收需求。

中国地震局监测司上周五（9月11日）表示，中国地震台网中心正在与苹果公司沟通，力争加快推进地震预警信息接入iOS系统。另外，苹果手机用户目前可通过微信小程序获取该局统一发布的地震预警信息。

公开报道显示，中国地震局至少从2025年起已公开确认，正在推动地震预警接入 iOS，但官方没有披露与苹果具体谈过多少轮、何时谈、谈到什么阶段。

留言还提到，近期四川宜宾长宁地震后，还出现了第三方机构生成错误预警并冒用“中国地震预警网”名义播发的情况，这也进一步体现了扩大国家权威地震预警系统级直达渠道的重要性。

今年8月24日，四川宜宾长宁发生4.7级地震，但成都高新减灾研究所用自己的系统生成了一个“7.7级”的地震预警，并以“中国地震预警网”的名义，通过荣耀、vivo、魅族手机以及小天才手表等终端向用户推送。中国地震局后来把这种行为定性为“擅自生成”“违规推送”。

不过，成都高新减灾研究所对此提出异议，称“中国地震预警网”是它与中国地震局此前合作建设的，否认是“冒用”。