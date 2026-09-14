苹果公司最新手机开启预售后，大量香港用户出现信用卡盗刷情况。香港警方获超过700人报案，涉及金额约1470万元（港元，237万9600新元）。

据《星岛日报》报道，苹果最新手机iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max于上周六（9月12日）晚上8时开放预购，后接连有人发现信用卡被盗刷，用于在苹果香港官网购买新iPhone。

香港警方表示，警方电子报案中心接获逾700人相关报案，涉款高达1470万元，最大金额的一宗案件涉及约11.4万元，暂未有人被捕。

有资讯科技业界代表指出，苹果疑为保障预订时的流量顺畅，豁免交易的SMS验证码或程式认证，不法之徒遂将先前已盗取的信用卡资料进行实时盗刷。

有网民于前晚在社交媒体发文，称通过苹果香港官网抢购iPhone 18 Pro系列手机，未能成功购买，不久却收到信用卡交易通知，指已购买了多部手机，累计交易金额逾6万元。

还有苦主指发现信用卡遭盗用后，随即联络银行“停卡”，并称涉事信用卡原本已绑定Apple Pay，但交易期间没有收到一次性密码（One-Time Password，简称 OTP）或其他认证通知。

香港立法会财经事务委员会委员黄永威相信，苹果在销售过程中未采用双重认证是非常大的失误，让骗徒有机可乘，“骗徒就是看准这个漏洞去攻击”，公司需要向客户交代及承担责任，“双重认证在网购很普遍，不会有任何难度”。

他质疑苹果将购买过程设计得过分简便，配合其行销策略，牺牲交易安全和信用。

苹果香港Apple HK官方发言人星期一（14日）回应，所有已收到的订单均会在处理前接受审核。苹果香港正尽快识别及取消任何可能已被提交的欺诈交易。

香港四大银行包括汇丰、恒生、渣打和中银均强调，会在适用情况下根据信用卡组织规则启动退单机制。