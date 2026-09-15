2026年第13届香山论坛星期二（9月15日）在北京揭幕，香港媒体报道称，日本官员未受邀与会。

本届香山论坛9月15日至17日在北京举行，中国国防部长董军将出席并发表主旨演讲。

路透社星期一（9月14日）引述外交官和分析称，董军的演讲预计将呼吁国际社会在当前的多级世界加强合作，并可能对美国及其盟友进行不点名批评。

有分析认为，中国国家主席习近平预计本月底赴华府与美国总统特朗普会面，北京可能避免对美国及其西方盟友过度批评，而在中日关系不见好转的背景下，让日本成为更易针对的目标。

去年11月，日本首相高市早苗在国会答辩时发表“台湾有事”论，触怒北京，令中日关系陷入低谷，官方和民间交流显著减少。

香港《明报》引述消息人士称，日本官员今年未受邀参加香山论坛，往年与会的驻华使馆武官也不会参加。今年由民间的日本笹川和平财团相关人士以及前首相鸠山由纪夫参加。

路透社报道，相较于亚洲地区国家，美西方国家一般派出层级较低的代表团参加香山论坛。美国官员称，美国这次将由美国国防部（战争部）中国大陆、台湾和蒙古事务首席主任卡拉斯（Cynthia “Xanthi” Carras）率团与会。

越南防长潘文江和新加坡防长陈振声将与会，马来西亚副防长阿德里将参会。

中国国防部发言人蒋斌星期一在例行新闻发布会上介绍，第十三届北京香山论坛将于星期二正式开幕，各项准备工作已经就绪，各国代表已陆续抵达北京。本次论坛共有近100个国家、地区和国际组织官方代表团，以及国内外专家学者参会，其中包括60余位部级和军队总长级以上代表。参会人员地区覆盖面广、代表性强，体现了论坛一贯的开放包容价值理念。