（北京／东京／华盛顿综合讯）第十三届北京香山论坛星期三（9月16日）开幕，近100个国家、地区和国际组织代表将参会。不过，隶属日本国防部的防卫研究所研究人员今年没有收到邀请，驻华使馆武官也未参加；美国原本由战争部负责中国事务的首席主任卡拉斯率团，但据知她因故无法出席。



日本共同社星期二（9月15日）引述日中关系知情人士报道，去年参加香山论坛的日本防卫研究所研究人员今年没有收到中方邀请，派驻中国的日本使馆武官也未能参加。



中日关系近来持续紧张。日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时发表有关“台湾有事”的言论后，引发北京强烈不满。曾任日本首相、现任日本东亚共同体研究所理事长的鸠山由纪夫，星期二以民间人士身份参加论坛一场高端访谈。据台湾媒体报道，鸠山在活动中再次呼吁高市收回涉台言论。



美国之音星期二报道，美国战争部证实将由卡拉斯率团出席香山论坛。但据《联合早报》了解，卡拉斯星期二没有出席欢迎晚宴，因故无法赴会。《南华早报》引述消息人士称，卡拉斯因病无法出席。另一消息人士称，将改由美国驻华大使馆高级国防官员、准将Stacy Kihara率团参会。



中国媒体观察者网此前报道，卡拉斯参会并不意味美国参会规格出现“历史性升级”，这一规格仍低于2024年由时任美国国防部负责中国事务的副助理部长蔡斯率团参会的安排，更像是2025年仅派驻华使馆国防武官参会后的回调。卡拉斯无法赴会后，美国代表规格又回到2025年的水平。



中国国家副主席韩正星期二在香山论坛欢迎晚宴上致辞说，中国始终是和平的力量，积极探索“新时代大国正确相处之道”，以实际行动支持推进国际和平事业，带头做世界和平的稳定器。



为期三天的论坛由中国军方智库举办，今年适逢创办20周年。中国国防部发言人蒋斌星期一说，本次论坛共有近100个国家、地区和国际组织官方代表团，以及国内外专家学者参会，其中包括60余位部级和军队总长级以上代表。



本届论坛主题为“凝聚稳定共识 同促安全治理”，设置国际秩序与战略稳定、局部冲突困境与解决之道、亚太安全稳定与风险挑战、发展中国家作用与愿景四场全体会议，并举行八场平行分组探讨及闭门学术会议，议题包括中美战略稳定关系、乌克兰危机、中东和平前景、人工智能与未来战争等。