美国国会通过法案，赋予总统特朗普对购买俄罗斯石油产品的国家征收关税的权力，作为俄国石油产品前五大买家之一的中国可能会受到影响。

中国外交部回应时说，中国同世界各国开展正常的经贸合作，不受第三方的干扰和胁迫，中国一贯反对没有国际法依据的长臂管辖。

综合彭博社和路透社报道，美国众议院星期三（9月16日）通过这份由已故参议员格雷厄姆提出的法案，参议院已在上月通过这项法案，法案现提交给总统特朗普签署成法。一名白宫官员说，特朗普计划在未来几天内签署这份法案。

法案针对的是俄罗斯能源和国防工业，以及用来规避现有制裁的油轮影子船队，以切断俄罗斯用于支付俄乌战争费用的资金来源。

法案也遇到阻力，因为它也授权特朗普对中国、印度及其他国家征收高达100%的关税，以促使这些国家减少对俄罗斯油气的依赖，并延长对伊朗的制裁。

路透社称，这是自特朗普重返白宫、共和党2025年1月掌控国会两院以来，美国国会通过的最重要涉乌法案。

中国外交部星期四（17日）回应时说，中国历来在平等互利的基础上，同世界各国开展正常的经贸合作，有关合作既不针对第三方，也不受第三方的干扰和胁迫。

外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上说，中国一贯反对没有国际法依据、没有经过联合国安理会授权的长臂管辖。