中共政治局委员、中国外交部长王毅在会见到访的印度尼西亚国家经济委员会主席卢胡特时说，印尼总统普拉博沃决定印尼加入世界人工智能合作组织是睿智抉择，中国愿同印尼一道，推动人工智能（AI）向上向善、包容发展。

据中国外交部官网消息，王毅星期五（9月17日）在北京会见卢胡特。这是两人继王毅上月到访印尼后的再次会晤。

王毅说：“我们上个月启动了中国印尼全面战略对话机制首次会议，同时举行了中国印尼外长防长“2+2”对话机制第二次部长级会议，双方增进了相互了解和信任。”

他指出，中国印尼是两个大国，也是新兴经济体代表，两国深化战略沟通、加强战略合作，符合两国人民利益，也具有超出双边关系的重要影响。中国乐见印尼加快发展振兴，愿同印尼携手推进全球南方联合自强，为构建更加公正合理的全球治理体系发挥发展中大国的作用。

王毅表示，中国印尼合作不仅有很好基础，也在展示新的前景。两国要加强发展战略对接，推动合作转型升级。中国愿在能矿、基建、工业园区等传统合作基础上开拓人工智能、生物制药、信息科技等新兴领域合作，加强教育交流和人才培养。

他并称，中国愿帮助印尼提高自主发展能力，加快现代化进程，希望印尼为中国企业在印尼长期稳定发展营造良好环境，提供强有力政策支撑，同时也希望卢胡特领导的印尼国家经济委员会继续为两国关系特别是两国互利合作作出新的贡献。