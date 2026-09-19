中国官方通报，以“白海豚”为首的台风在8月给中国造成最大的经济损失。

中国应急管理部星期五（9月17日）在微信公号上介绍8月全国自然灾害情况时说，据初步统计，各种自然灾害共造成全国1262万人次受灾，死亡失踪595人，紧急转移安置和需紧急生活救助118万人次，倒塌房屋400余户近1500间，损坏房屋近5900户1.2万间，农作物受灾面积857.4千公顷，直接经济损失360.3亿元（人民币，下同，68.6亿新元）。

应急管理部称，8月份，北太平洋和南中国海海域共生成10个台风，四个台风登陆中国。其中台风“白海豚”两次登陆浙江，带来的强风雨影响范围涵盖华东、华中、华北等多地，且持续时间超长，对浙江等地的城市运行、基础设施、交通运输等方面造成严重影响。

据介绍，台风灾害共造成全中国880.1万人次不同程度受灾，死亡失踪六人，紧急转移安置和需紧急生活救助91.4万人次，倒塌房屋近600间，损坏房屋3200余间，农作物受灾面积365.9千公顷，直接经济损失282.6亿元。

应急管理部也称，8月26日，因尼泊尔一侧发生泥石流灾害，造成西藏日喀则市吉隆县吉隆口岸562人死亡失踪，灾情正在进一步核查。