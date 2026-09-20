台湾劳动部长洪申翰星期天（9月20日）启程前往江苏南京，准备出席亚太经济合作组织（APEC）人力资源开发部长级会议。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，洪申翰星期天下午抵达桃园国际机场，随后于傍晚5时50分搭机前往南京。面对现场记者询问，他仅挥手致意并说“大家辛苦了”，没有进一步发表谈话。

洪申翰是台湾总统赖清德上任以来，首位前往中国大陆的台湾部会首长。

APEC人力资源开发部长级会议定于星期一（21日）举行。根据中国大陆官方此前发布的消息，会议将围绕促进高质量充分就业、加强职业技能培训和完善社会保障体系等三个议题展开，并讨论人工智能（AI）对亚太地区就业的影响，以及利用AI推动人力资源开发的可行途径。

洪申翰9月15日谈及此行时说，APEC是具有指标意义的国际多边经贸论坛，台湾一向秉持专业参与的精神投入相关机制，台湾劳动部近年来也通过APEC与多个成员经济体深化合作。

中国大陆国台办发言人陈斌华本月在记者会上说，台湾参与APEC会议和活动，将按照“一个中国原则”处理。

洪申翰则强调，台湾是APEC的正式成员，平等参与和对等尊严是台湾参与APEC的核心原则。台湾代表团将完全按照APEC规范参会，不会自我设限，并希望与其他成员经济体分享经验，展现台湾在人力资源领域的专业成果。

台湾劳动部告诉法新社，洪申翰此行没有前往大陆其他城市的计划。台湾政府说，台湾代表团成员今年已参加在大陆多个城市举行的APEC会议，其中时任行政院经贸谈判办公室总谈判代表杨珍妮今年5月曾前往苏州。