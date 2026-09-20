台劳动部长洪申翰启程赴大陆出席APEC会议
台湾劳动部长洪申翰星期天傍晚在桃园国际机场搭机前往中国大陆南京前，向现场媒体挥手致意。 （自由时报）
台湾劳动部长洪申翰星期天（9月20日）启程前往江苏南京，准备出席亚太经济合作组织（APEC）人力资源开发部长级会议。
综合台湾《联合报》《自由时报》报道，洪申翰星期天下午抵达桃园国际机场，随后于傍晚5时50分搭机前往南京。面对现场记者询问，他仅挥手致意并说“大家辛苦了”，没有进一步发表谈话。
洪申翰是台湾总统赖清德上任以来，首位前往中国大陆的台湾部会首长。
APEC人力资源开发部长级会议定于星期一（21日）举行。根据中国大陆官方此前发布的消息，会议将围绕促进高质量充分就业、加强职业技能培训和完善社会保障体系等三个议题展开，并讨论人工智能（AI）对亚太地区就业的影响，以及利用AI推动人力资源开发的可行途径。
洪申翰9月15日谈及此行时说，APEC是具有指标意义的国际多边经贸论坛，台湾一向秉持专业参与的精神投入相关机制，台湾劳动部近年来也通过APEC与多个成员经济体深化合作。
中国大陆国台办发言人陈斌华本月在记者会上说，台湾参与APEC会议和活动，将按照“一个中国原则”处理。
洪申翰则强调，台湾是APEC的正式成员，平等参与和对等尊严是台湾参与APEC的核心原则。台湾代表团将完全按照APEC规范参会，不会自我设限，并希望与其他成员经济体分享经验，展现台湾在人力资源领域的专业成果。
台湾劳动部告诉法新社，洪申翰此行没有前往大陆其他城市的计划。台湾政府说，台湾代表团成员今年已参加在大陆多个城市举行的APEC会议，其中时任行政院经贸谈判办公室总谈判代表杨珍妮今年5月曾前往苏州。