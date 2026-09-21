中国深圳代理市长李运转正，出任深圳市长。

据中国《深圳特区报》报道，深圳市人民代表大会星期天（9月20日）下午举行全体会议，采取无记名投票方式选举李运为市长，当选后李运进行宪法宣誓。

李运在当选后说，大会选举他担任市长，他深感使命如山、重任在肩，一定恪尽职守、奋发有为，努力创造经得起实践、人民、历史检验的新业绩。

李运也誓言，深化与港澳务实合作，服务保障好APEC（亚太经济合作组织）会议筹办，推动深圳国际化水平和开放能级向上跃升；大力推动科技创新和产业创新，全力打造具有全球影响力的产业科技创新中心和科学中心。

公开资料显示，今年53岁的李运是正高级经济师，在中国农业银行工作多年，曾任中国农业银行贵州省分行行长，2021年9月任中国建设银行副行长。

李运2025年3月任广东副省长。负责金融、民政、人力资源社会保障、自然资源、海洋、生态环境、住房城乡建设、退役军人、体育、地质方面工作。分管省民政厅、人力资源社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、退役军人事务厅、体育局、代建局、地质局。

李运今年8月由广东副省长调任深圳市委副书记、代市长。