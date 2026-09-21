台湾劳动部长洪申翰赴中国大陆南京出席亚太经济合作组织（APEC）人力资源发展部长会议，成为民进党籍的总统赖清德2024年上任以来首位赴陆的部长。

民进党内部对此看法不一，或视此举为两岸破冰指标，或强调这是国际参与。但在野党和相关评论多认为，此次是按APEC运作惯例，并非两岸关系的重大突破，两岸关系真正的角力点会是11月在深圳举行的APEC经济领袖会议，台湾选派代表的层级能否顺利与会。

中天新闻报道，洪申翰上星期天（9月20日）傍晚搭乘东方航空MU5002班机，低调抵达南京，APEC相关人员举着写有洪申翰英文名字的牌子等候，并安排他由贵宾通道离开机场。

洪申翰9月中旬表示，台湾在APEC的正式会员名称为“中华台北（Chinese Taipei）”，此次将依相关规范出席。

台湾自1991年起即以“中华台北”名义参与APEC，APEC是台湾目前少数能以正式成员身分参与的国际多边经济论坛。

国民党执政时以“中华台北”名义参与APEC，被民进党指责为自我矮化，但民进党政府此次也以同样的名义与会，5月下旬，前政务委员及经贸谈判总代表杨珍妮也以“中华台北”，出席在苏州举行的APEC贸易部长会议。

大陆国台办9月初被询及洪申翰此次参会时表示，将按照“一个中国原则”和APEC有关谅解备忘录的规定及惯例处理台湾地区参会事宜。台湾的大陆委员会则回应称，台湾是APEC的正式会员，不存在所谓“一个中国原则”的前提。

民进党立委锺佳滨星期一表示，洪申翰是代表台湾出席APEC部长级会议，性质是“国际参与”，不是两岸交流。但同党立委许智杰强调，洪申翰此行“是具有两岸破冰指标的一次，开启赖政府在秉持两岸对等、有尊严的原则互动，也让国际社会看见台湾的专业与贡献”。

国民党立委李彦秀分析，民进党政府指派洪申翰前往大陆参与APEC会议，有一石二鸟的选举考量，若遭大陆打压，便可转化为地方选举的指责内容；若顺利与会，便可向支持者及中间选民宣传民进党有能力处理两岸关系。但11月在深圳举行的APEC经济领袖会议，台湾选派代表的层级能否顺利与会才是关键。

民众党立委洪毓祥指出，民进党向来是双重标准，只要在野党赴大陆就是中共同路人，民进党去就是国际礼仪。

台媒引述劳动部于媒体群组发布的讯息，表示洪申翰及代表团会议参与过程平顺，陆方均依照APEC惯例与规定做相关安排。

报道引述洪申翰称，透过参与这次APEC亚太合作架构，以及人力资源发展部长会议，不论是在正式会议或休息交流的过程中，都掌握许多值得参考的国际经验，也在跨经济体的交流互动中提高未来进一步合作的机会。