中国国务委员谌贻琴说，亚太地区人力资源开发拥有巨大潜力和光明前景，中国政府愿与各方共同促进高质量充分就业。

综合中新社和新华社报道，第八届亚太经合组织（APEC）人力资源开发部长会星期一（9月21日）在江苏南京举行，谌贻琴出席开幕式并致辞。

谌贻琴说，亚太地区人力资源开发拥有巨大潜力和光明前景，也面临科技革命和人口结构变化带来的重大挑战。

她强调，中国政府愿与各方践行亚太合作初心，迎接时代变革，注重投资于人，强化政策协调，坚持开放共赢，共同促进高质量充分就业，共同加强职业技能培训，共同维护劳动者合法权益，共同推动国际高水平人才交流合作，为构建开放、活力、强韧、和平的亚太共同体作出新的贡献。

这次会议以“塑造现代化人力资源，助力亚太共同体建设”为主题，来自APEC经济体、秘书处、观察员及相关国际组织的代表参会。

据台湾中天新闻报道，台湾劳动部长洪申翰星期天（9月20日）晚间抵达南京，出席星期一在南京举办的APEC人力资源发展部长会议。

台媒称，洪申翰此行十分罕见，是赖清德就任台湾总统以来的“首次部长级访问”。