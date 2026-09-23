台湾劳动部长洪申翰结束南京之行返台后说，此次出席亚太经济合作组织（APEC）会议，未办理或使用台胞证，而是持邀请函经专属通道入境，会议期间也享有与其他成员同等的权利和待遇。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，洪申翰星期一（9月21日）在南京出席APEC人力资源发展部长会议，星期二（22日）傍晚返台。他是赖清德政府首名赴中国大陆的内阁部长，此行受到关注，也被部分舆论解读为两岸关系破冰的信号。

洪申翰星期三（23日）接受广播节目“POP撞新闻”专访时说，只要行程许可、议题与劳动事务相关，他就应参加重要国际会议，以增加台湾曝光及深化国际参与，不应因为举办地点在中国大陆就缺席。

针对会场使用“Chinese Taipei”（中华台北）桌牌是否涉及矮化台湾，洪申翰表示，无论哪一届政府执政，台湾在APEC的正式会籍名称始终如此。判断是否遭矮化，关键在于能否与其他成员享有同等权利和待遇。

他说，在代表团坚持及APEC秘书处协助下，主办方依照APEC规定安排会议，台湾得以平等参与，守住“对等尊严、平等参与”的原则。他也强调，此行没有办理或使用台胞证，而是依惯例持邀请函入境。

台湾陆委会主委邱垂正星期二受访时也说，洪申翰出发前曾向他说明，此次参会身份仍为“Chinese Taipei”，没有改变。

对于赴大陆是否安全，洪申翰认为，不宜将他在APEC机制下的行程，过度延伸为一般民众赴大陆的风险判断。他说，双方参与APEC都须遵循相关规则，但民众自行前往未必能掌握和管控风险，具体情况应由陆委会、海基会等机构作专业评估。

洪申翰星期二抵达台湾时介绍，此次APEC会议聚焦人工智能（AI）快速发展、劳动市场及人口变迁等议题，并通过联合声明及AI发展下促进就业的附录。他希望借此深化台湾在劳动和人力资源领域的国际参与，未来在劳工社会权利保障、AI时代技能再培训等方面，与亚太地区其他成员扩大合作。