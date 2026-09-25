今年中秋、中国国庆双节期间，中国多家企业在9月的最后三天增设带薪休假，使员工享受到长达13天的连休。

据澎湃新闻报道，杭州一家食品科技公司9月25日至10月7日放假，不安排调休、补班。总经理称，“放假13天”的消息在公司三个社交平台账号发布后，已收到200多条咨询是否招人的私信。

浙江义乌市一家供应链管理公司的负责人称，公司12名员工都来自湖南、贵州、安徽、江西等外省。得知今年双节假期只隔三天，他让行政人员拟了放假13天的通知，给员工足够的时间在节前安排好工作，规划回家探亲、出门旅游的行程。

广东一家已连续四年入选“中国民营企业500强”的高科技集团也发出通知，全体在职员工享有周年庆专属带薪假三天，不扣年假、不占用法定节假日。

此外，深圳、武汉、合肥、无锡等地都有企业给予员工额外的假期，与双节连休，以中小企业为主，也有行业头部公司。

《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》提出，鼓励单位和个人结合落实带薪年休假等制度，实际形成较长假期，推动错峰出行。