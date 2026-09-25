（北京综合讯）随着地缘政治紧张局势加剧，加上国内资产回报欠佳，中国央行与本土投资者持续增持黄金，推动中国今年首八个月黄金进口量突破1000吨，进口金额创下纪录。

据英国《金融时报》报道，中国今年首八个月黄金进口支出达1588亿美元（2029亿新元），远超去年全年的965亿美元。去年全年进口量为886吨。

中国去年曾在金价大涨期间收紧采购，今年进口则明显回升。自2021年中国房地产市场陷入低迷以来，国内投资选择收窄，促使投资者转向黄金，以分散资产配置。

另据港府统计处星期四（9月24日）公布的数据，中国8月经香港净进口黄金58.491公吨，较7月的56.193公吨增加逾4%。不过，这并未涵盖经上海和北京进口的黄金。

官方数据显示，中国央行8月连续第六个月加大购金力度，单月增持量创2023年10月以来新高，也将连续增持纪录延长至22个月。

高盛分析师认为，中国央行实际购金量或高于官方披露水平，估计7月购入35吨，显著高于官方公布的20吨。