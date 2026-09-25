印度尼西亚前外长马蒂认为，不能期望中美元首在华盛顿举行一次峰会就能改善两国之间的信任。他强调，建立信任是一个艰辛且深思熟虑的过程，无法一蹴而就，必须有人承担重任，不能仅靠宣言。

谈到一国尝试加强韧性可能削弱地区或全球层面的韧性，如何调和两者之间的矛盾并建立信任，马蒂（Marty Natalegawa）在星期五（9月25日）慧眼中国环球论坛的开幕主题讨论问答环节中表示：“建立信任是一个艰辛且深思熟虑的过程”。

他以东南亚为例指出，区域国家1976年签署《东南亚友好合作条约》，承诺各国之间无论存在何种分歧和争端，都不会诉诸武力解决。”虽然存在许多问题、挑战和争端，但我们始终坚持通过外交途径解决。这几乎在一夜之间落实，虽然不完全，但基本缓解了紧张局势。”

马蒂说：“我不确定我们更广泛地区的现任领导人是否有勇气迈出这样的一大步……我们在东南亚尽力而为，这也是为什么我们开放《东南亚友好合作条约》，让非亚细安国家加入。”

马蒂也认为，国家和区域两个层面的韧性事实上是相辅相成。东南亚各国通过加强自身国家建设，使国家稳定繁荣，从而让所有人受益，“实现共同安全、共同繁荣，而不是以牺牲他人为代价的集体安全”。

他说：“建立信任是一个过程，而非一蹴而就的事。你不能仅通过一次峰会，比如现在华盛顿举行的峰会，期望事情会一夜之间发生改变。”

北京大学国际关系学院教授贾庆国接受《联合早报》采访时指出，中美之间的信任水平“现在还是在相对脆弱的这样一个阶段。双方可能在宏观层面上有一个共识，是不是能够转化成务实合作，可能还需要双方共同的努力”。