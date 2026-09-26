（华盛顿路透电）中国国家主席习近平本周访问华盛顿期间，夫人彭丽媛通过亲切互动、文化交流和中式着装，成为展现中国软实力的重要符号。在中美于贸易、科技、台湾等议题上仍存分歧之际，她向美国民众展示了中国较为温和、亲切的一面。

彭丽媛星期四（9月24日）与美国第一夫人梅拉尼娅一同参观了华盛顿史密森尼国立亚洲艺术博物馆。她不经翻译，直接用英语与梅拉尼娅交谈；青少年合唱团演唱中国民歌《茉莉花》时，她也轻声跟唱。表演结束后，孩子们对她说：“谢谢彭妈妈！”

中国驻美大使谢锋随后在社交平台X发布彭丽媛为表演鼓掌的视频，并称她“鼓励美国青少年继续学习中国语言文化，成为中美友好的使者”。

中国外长王毅也说，温润亲和的夫人外交为此次访问注入柔性力量，并指彭丽媛与梅拉尼娅一同欣赏合唱，感受艺术交融与音乐共鸣，拉近两国人民的心灵距离，“惟以心相交，方成其久远”。

彭丽媛的着装同样传递着中国文化特色。她没有选择带有醒目标识的西方奢侈品牌，而是青睐本土品牌和现代中式设计，从剪裁合身的旗袍，到色调庄重又不失柔美的围巾与大衣，都融入了中国审美与文化元素。

参观博物馆时，她身穿融入旗袍元素的海军蓝连衣裙；出席国宴则选择“中国红”中式立领长礼服，让服饰也成为展示中国文化的载体。

北京咨询公司Trivium China的地缘政治分析师马祖尔说：“外交有时相当强硬务实，她有助于为其增添人情味，也为美中关系创造一些温馨时刻。”

彭丽媛过去最为人熟知的身份是军旅女高音歌唱家。自习近平2013年就任中国国家主席以来，她经常陪同出访，逐渐成为中国对外交流的重要面孔。她受到国际关注，不仅因为穿着打扮，也因为她积极参与文化交流，以及健康和社会福利倡导。

公益活动也是彭丽媛展现中国软实力的重要途径。她长期关怀爱之病（中国称艾滋病）病毒感染者及患者，2011年获任命为世界卫生组织结核病和爱之病防治亲善大使。2017年，她因致力于消除针对这一群体的污名化与歧视，获联合国颁奖表彰。