台湾“护国神山”台积电据报将在美国得克萨斯州建设第二园区，总投资额估计高于亚利桑那州。

台湾《经济日报》星期二（9月29日）引述半导体业界消息称，台积电拟扩大“美国制造”版图，在得州启动第二园区建厂计划。

因应人工智能（AI）与高效能运算（HPC）客户的强劲需求，台积电位于美国亚利桑那州凤凰城的晶圆厂区，目前总投资额已拉高至2650亿美元（3388亿新元），规划打造包括六座晶圆厂、二座先进封装厂，以及一个研发中心的完整美国制造聚落。

近年来，台积电加码海外布局脚步，主要考量贴近庞大客户需求、分散地缘政治风险，以及克服台湾在土地与水电等资源上的限制。由于美国客户占台积电营收比重在2026年上半年高达约75.64%，因此贴近终端市场与客户需求，以及规避高关税风险，成为前进美国设厂重要考量。

半导体业界盛传，台积电响应英伟达（台湾称辉达）、英特尔、超微、苹果等大客户对美国在地生产的需求，加上美国总统特朗普政府再次扬言晶片制造商必须迁回美国，否则将被课高达200%关税，规划在美国建设第二园区。

由于后续建厂势必迈入更先进的制程节点，因此台积电如果启动美国第二园区建厂计划，总投资金额估计将超越亚利桑那州。

业界分析，达拉斯及北得州有“硅草原”（Silicon Prairie）之誉，拥有成熟的半导体制造、硅晶圆供应链、光通讯与国防军工聚落，包括德仪、Coherent、三星、特斯拉等大厂都在当地设厂。台积电若在此落地，将带来庞大的群聚效应并满足美国政府供应链本土化的要求。

拥有充裕人才、税负低，以及稳定电力的得州，成为吸引台积电考量前往投资，打造第二园区的首选。至于达拉斯是否已雀屏中选？知情供应链业者认为，已进入评估尾声，但台积电董事会尚未拍板。