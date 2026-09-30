市场调研公司Counterpoint Research称，美国苹果公司本月发布的iPhone 18 Pro系列手机在中国市场开局强劲，上市初期销量较iPhone 17 Pro增长12%。

彭博社星期三（9月30日）引述研究机构报道，这是苹果首次仅推出Pro系列新机，而没有同步升级基础款机型，推动有换机需求的消费者转向价格更高的Pro机型，使得新机销量强劲，抵挡住中国市场整体下滑的趋势。

据悉，今年夏季中国智能手机销量同比下滑17%，中国本土品牌受到的冲击尤为明显。

这也让苹果在竞争激烈的中国智能手机市场取得33%的份额，与华为、OPPO、vivo和小米等本土品牌的市场份额不相上下。

不过，零部件成本高企正迫使所有手机厂商提高售价，并试图通过增加单机收入弥补销量下滑造成的缺口。这也一定程度上削弱了竞争对手的价格优势，竞争环境更有利于苹果。

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Counterpoint分析师称，许多中国品牌旗舰机型涨价超过200美元（255新元），可能抬高了消费者对高端手机的价格预期，从而提升iPhone的相对性价比。

Counterpoint也预测，与IPhone 18 Pro一起推出的苹果折叠机iPhone Duo，预计今年将卖出约600万部。不过，最终销量取决于苹果能否顺利扩大这款新新机的产量。

上周，“iPhone Duo难产”登上微博热搜。拒多家媒体报道，目前iPhone Duo整机组装良率仅为60%多，首批产量较少，OLED面板、铰链等核心环节此前也曾面临良率和交付问题。