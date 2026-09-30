台湾军方拟在六年内编列近276亿元（新台币，下同，11亿新元），补充各类急缺弹药，目标将战备库存从目前可供作战30天的水平，逐步提高至120天，以增强战时遭封锁、外援补给受阻情况下的持续作战能力。

据台湾《自由时报》星期一（9月28日）报道，台湾国防部2027年度预算书显示，军方规划从今年起至2031年执行“急缺弹药补充”采购案，总预算约275.89亿元，今年和明年各编列逾73亿元。

台湾行政院9月3日通过今年度追加预算案时，已编列73亿元办理急缺弹药补充。国防部战略规划司司长黄文启当时表示，这笔经费主要用于将弹药战备库存从30天逐步提高至120天。此外，近年来台军作战演练与训练更加频繁，弹药消耗随之增加，也须加快补充库存。

根据国防部今年3月向立法院提交的专案报告，在本土军备生产线新建和扩建工程尚未完全到位前，军方计划优先采购120毫米及105毫米战车炮弹、30毫米机炮弹、155毫米榴弹炮发射药包，以及高性能炸药等，以应付战时高强度弹药消耗。

这些弹药采购原拟纳入总额上限1.25万亿元的国防特别预算计划，但立法院5月通过的特别条例将额度削减至7800亿元，并聚焦对美军购，未纳入通用弹药采购及军备生产线新建和扩建项目。国防部因此转而通过追加预算和年度预算筹措经费。

除了常规弹药，台军也计划补充防空导弹库存。《自由时报》星期三（30日）报道，陆军在原有肩射型“毒刺”导弹采购案之外，另编列约110.28亿元，增购现役各型毒刺导弹。

这笔预算列在后勤作业维持费下的“一般弹药购置与维护”项目，用于采购导弹本身，不包括发射系统或车辆载具。补充对象包括车载式复仇者防空系统、DMS双联装防空系统，以及阿帕契直升机使用的空射型毒刺导弹。

这项导弹补充计划原定从2026年执行至2031年，最新期程提前至2030年结束，由六年缩短为五年，总金额维持不变。不过，预算执行期程缩短，并不等同于美方已确定提前交货。