中国与老挝在万象以北一座机场启用联合保障训练中心。分析人士认为，这座设施可能为解放军提供持续使用的后勤据点，深化中国在东南亚的军事存在。

中国国防部星期二（9月29日）宣布，中老两军班根机场联合保障和训练中心、中老友谊航空学院正式挂牌运行，用于帮助老方加强空军飞行员培养训练，由双方共同维持正常运转。

中国国防部强调，上述设施的建设和使用是“中老两国相互尊重、平等协商的成果，符合两国国内法、相关国际法和国际实践，不针对任何第三方，有利于进一步密切两军务实合作，维护地区和平稳定”。

中国国防部的声明未说明机场将部署哪些人员、装备或设施。

路透社查阅的商业卫星图像显示，新机场已于2025年底动工，截至本月初仍在施工。原本的农田已被大型铺装跑道、平行滑行道、停机坪及多栋新建筑取代，建设规模远超去年仍可见的简陋土跑道。

澳大利亚战略政策研究所高级分析师范登布林克（Rachel Vandenbrink）认为，联合保障训练中心的定位，意味着解放军可能寻求持续使用这一后勤枢纽，为轮换进入老挝的部队提供支持，并可能部署一支小规模前沿支援分队。

但她也指出，目前尚不清楚中国从老挝出发，能够增加哪些从云南省无法实现的军事力量投射能力。班根设施更直接的意义，可能是让中国建立持续的军事存在，并深化与老挝军方的制度性关系。

中国于2017年在吉布提启用首个正式海外军事基地，并于2025年在柬埔寨云壤海军基地启用中柬联合保障训练中心。柬埔寨强调，解放军不享有云壤基地的专属使用权，也没有中国人员或军舰永久驻扎。

彭博社指出，与上述海军设施不同，老挝的新设施是解放军空军首个海外设施。由于靠近泰国，该机场理论上可为中泰年度“鹰击”空军联合演习提供支持，也让解放军战斗机更容易飞抵柬埔寨、越南和缅甸。

尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员阮克江（Nguyen Khac Giang）认为，如果这座设施成为解放军在老挝建立更长期军事存在的据点，再结合中国在云壤及南中国海争议地区的活动，越南可能有充分理由感到担忧。

他说，这些发展可能增强北京对越南周边战略通道的影响力，使北京在危机期间有能力监控、甚至限制越南的行动空间，但很大程度上取决于设施的实际用途。

泰国国防部发言人苏拉讪（Surasant Kongsiri）表示，是否允许中国设立基地，是老挝的主权决定，但泰国将继续密切关注局势及后续发展，尤其是增进互信方面。

近年来，中老持续深化防务合作。两国今年6月建立由外交、国防和公安部门参与的“3+3”部长级对话机制。老挝国防部长坎良9月中旬访问北京期间，中国国防部长董军承诺深化协调与合作，推动两军关系“更紧密、更务实”。