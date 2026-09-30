护士行业在香港长期被视为“铁饭碗”，不过今年有本地护士毕业生埋怨找工作困难，质疑遭中国大陆护士“抢饭碗”。港府回应时反驳称香港医院管理局近3万名护士中，仅55名为非港人，不存在从其他地方聘请护士代替本地护士的情况。

2019年修例风波过后，香港护士流失率一度急升，更在2022至2023年度达到10.9%的历史高峰，但目前流失率已显著回落。尽管如此，由于面临人口老化问题，香港对护士的需求仍然庞大。不过，有本地护士毕业生最近在网上诉苦找工作困难。港府9月16日公布新一份施政报告后，55岁的郭先生翌日致电电台节目热线，向节目嘉宾、特首李家超表示其就读护理系的女儿今年毕业后一直失业，质疑医管局保留名额聘请大陆护士，却未聘用本地人手。

港府星期二（9月29日）发表3000字文章，引述数据反驳说香港对护士服务的需求依然殷切。虽然医管局护士流失率已回落至5.4%，但公营医院目前仍有约3200个职位空缺。当局指出，2025年约有2500名护士毕业生应征医管局职位，在完成评核的申请人中，获聘比例高达99%。

针对外界对引进非本地培训护士的疑虑，港府澄清，截至2025年底，透过有限度及特别注册引入的非本地护士占整体比例不足0.5%，且近七成属短期交流或临床培训。在医管局内任职的非本地护士仅约50人，占总数不足0.2%。

港府医务卫生局副局长范婉雯星期三（9月30日）紧接着在多份报章发表文章，强调将人手问题归因于非本地培训人员抢饭碗，缺乏充分数据支持。她表示，与其停留在“毕业即失业”“抢饭碗”等标签式论述，不如回到数据与事实本身。

不过，香港护士协会星期三发表声明回应说，近年本地培训护士学额大增，该会通过会员查询、前线反映及问卷调查等渠道，留意到今年不少应届注册护士及登记护士毕业生确实面对求职困难，有人寄出数十封求职信也未有回音，部分人已失业长达半年，促请当局必须正视人力规划问题。

该会呼吁港府订立清晰机制，确保本地人就业；以及强化“本地护士就业优先”政策，明确优先聘用本地生，并定期汇报就业情况。

香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时认为，目前香港公营医院短缺多少名护士，以及大陆护士有没有抢香港护士饭碗，港府掌握最准确的数字，若能及时向外发布相关资讯，就不会引起误会或者不必要的揣测，该起风波反映港府的反应略为缓慢，“如果我是医务卫生局局长卢宠茂，我会公开呼吁刚毕业的护士学系学生站出来，跟他们说若你找不到工作我帮你找”。

他指出，一所医院有初级、中级和高级护士，当中初级护士人数最多，香港公营医院对初级护士长期有需求，今年可能是有少数毕业护士生很想到公立医院工作，结果没有获聘，事件被外界放大来看，但这也反映近年香港医护劳动市场变化很大，港府有必要重新进行市场调查。