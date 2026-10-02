最新卫星图像显示，中国正快速推进在西沙群岛羚羊礁（Antelope Reef）修建跑道的工程。分析人士估计，跑道可能在2027年年中完工，将进一步强化北京对南中国海的军事控制。

路透社查阅的卫星图像显示，现场正进行场地平整、铺设碎石和混凝土等工程，并有压实设备投入作业，准备建设一条完整规模的跑道。

军事武官和安全分析人士说，这可能成为中国在该地区最重要的海上基地之一。

商业卫星影像提供商Vantor上星期五（9月25日）拍摄的图像还显示，一艘满载碎石的驳船正驶向一座新建的码头。

Vantor上星期五（9月25日）拍摄的图像显示，一艘满载碎石的驳船正驶向一座新建的码头。（路透社）

报道称，羚羊礁基地建成后，将成为中国10年来在有主权争议的南中国海规模最大的军事扩张，中国海军舰艇和军用飞机在这一海域的活动范围也将扩大。

开放源数据平台PLATracker创办人路易斯（Ben Lewis）分析，如果以永暑礁为参照，预计跑道将在2027年上半年铺设完成，并在2027年年中或更早迎来首架飞机降落。

不过路易斯说，他目前尚未发现羚羊礁可能用于储存弹药和燃料的设施有开挖迹象，而类似规模的基地通常需要配备这些设施。中国国防部没有立即回应路透社的置评请求。

中国尚未承认在羚羊礁建设新的军事基地。中国官媒则称，羚羊礁相关建设将用于天气预报、渔业保护和科学研究等民用需求。

羚羊礁位于西沙群岛西部的永乐群岛。报道认为，羚羊礁基地将有助于延长中国海军多型舰艇和军机的在外部署时间，并保护通往海南岛的海上通道；中国的核武装弹道导弹潜艇据报部署在海南岛。

路透社8月底报道，羚羊礁附近一座较小的岛礁鸭公岛（Yagong Island）上也出现新设施。但分析人士目前还无法断定这座三叉形建筑的确切用途。