台湾向美国采购66架F-16V BLK70战机，首批两架星期五（10月2日）自美国夏威夷飞抵台东志航基地。这是时隔29年，台湾再度迎来新采购的战机。

台湾总统赖清德在脸书称赞这批新式战机具备先进雷达与航电系统，能提升侦测威胁及掌握空中情势的能力。他强调，维护台海和平稳定是政府坚定不移的目标；而强化国防，提高武力侵犯台湾的代价，降低误判及冲突的风险，让和平更有保障。

美国国务院重申对台政策没有改变，坚守以《台湾关系法》、美中三公报及对台六项保证为基础的“一中政策”。美国持续和印太地区的朋友及盟友站在一起，以推进共同的繁荣、安全及价值观，这包括台湾。

美国国务院2019年批准售台66架F-16V战机，因中美关系变化及疫情、供应链等影响，预定交货时间从2023年底推迟到2026年底。

台湾空军以代号“凤翔专案”，向美国采购66架F-16V BLK70战机，首批两架编号6727、6728战机8月下旬自美国德州起飞后降落在夏威夷；历经一个多月才于星期五飞抵台东空军志航基地，台湾军方并未特别安排公开接机仪式。

顾立雄星期五于立法院会前受访表示，年底前不会只交机两架，后续交付会跟美方专案办公室进行规划。空军正和美方接洽中，今年底若无法完全交付，虽无罚款，美方已释出善意，会有些补偿措施。

对于F-16V的部署位置，顾立雄指出，军方必须维持战略纵深，东部地区是重要的战力保存据点，具体部署安排细节不便透露。

国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏紫云接受《联合早报》访问时指出，因洛克希德马丁（洛马）厂房搬迁、疫情及供应链断链等影响，全数66架交付时程会由2026年再延至 2028年底，但2026年底前会再有八架完成出厂组装并抵台。

苏紫云说，因军售（FMS）无商业违约赔偿条款，美方补偿方案包括延长保固期、提供零配件库存，以及延长升级与技术服务，并协调将保加利亚订单后延，优先交货给台湾。

另外，中国国家主席习近平和美国总统特朗普9月24日在美国白宫会面后，相关评论多推测美国对台140亿美元（179亿新元）军售案，恐怕会推迟到年底的亚太经合组织（APEC）领袖峰会和G20之后，甚至要等到特朗普下台。

顾立雄说，“习特二会”后已接获美方说明，“迄今美方没有通知有任何改变”。

苏紫云认为，美国11月期中选举是关键观察指标，军售最终决策权虽在特朗普手中，但共和党内建制派大老、参议院军事委员会主席威克（Roger Wicker）公开要求特朗普绝对不能让步。

“目前趋势不像（美国前总统）尼克逊1972年的时候，当时美国需要北京协助反制苏联。现在北京是美国最重大的安全挑战，不太可能牺牲台湾讨好中国；而台湾必须保持战略定力，强化自己的国防自主能力，才是最可靠的”。