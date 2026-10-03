中国去年9月3日举行大阅兵，北京天安门城楼出现“习普金”，即中国、俄罗斯、朝鲜最高领导人并肩同框的罕见画面。

放眼今年11月，深圳举行亚太经合组织（APEC）领导人会议期间，“习普金”会否变成“习特普”，即中国、美国、俄罗斯最高领导人聚首？大国同框很可能发生。特朗普已明确表示11月将赴中国与习近平会面，普京也在致习近平的贺信中说，相信两人将在深圳APEC期间会面。

中美俄三个拥核国都是APEC成员。早在2017年越南岘港APEC期间， 三巨头已经同场，并在传统合影中同框。当时习近平与普京举行了双边会晤，特朗普与普京也曾在APEC期间短暂会面。

这次深圳APEC的看点，在于三人能否从非正式寒暄、双边会晤，升级为历史性三边正式会晤？

同框容易，同桌难。普京此前在瓦尔代论坛上表达了对中美俄三边会晤的开放态度，但同时也道出了难点。他说，“最重要的是确定哪些议题可以作为此次潜在三方峰会的基石”，“我们需要为这一谈判进程制定议程”。

三人同框可以较随意聊，像“习普金”三人去年在天安门城楼边走边聊，话题很随性。但如果三人同桌坐下，就必须有三方共同谈论的议题。要谈什么？又能达成什么实际成果？

和2017年相比，当下中美俄三边关系和全球局势已剧烈改变。当时特朗普第一次上台，中美虽已产生贸易摩擦和战略分歧，但仍曾强调合作，如今已演变为全方位战略竞争与管控博弈。更大的不同，在于俄罗斯已于2022年全面入侵乌克兰。

“习特普”今年11月于深圳碰头时，三边关系背后至少压着俄乌战争、高度竞争的中美关系、不断深化的中俄合作，以及微妙的中美俄大三角关系。美国正在推动与俄罗斯接触，同时把中俄关系纳入战略考量；俄罗斯希望改善对美关系，同时守着中俄战略伙伴关系；中国则希望维持中俄合作，同时管控中美竞争。

三方利益的错位，使议程设置本身成为需要跨过的门槛。在这个背景下，所谓的“雅尔塔2.0”格局几乎不可能出现。1945年的雅尔塔会议有特定的二战背景，美苏英领导人在战争结束和战后秩序重组的节点，讨论欧洲及战后安排。如今，欧洲、印度、日韩、中东以及全球南方国家均拥有外交自主权与行动力，国际格局也进入了多极时代，不可能再接受“三个大国坐下瓜分世界”。

从东道主中国的角度看，促成中美俄三边会本身或许就是加分，不仅为中国提供观察和协调美俄关系的窗口，也能把俄乌冲突放进更大的国际议题框架。

特朗普一直推动俄乌停战，但尚未公开支持三边会谈。不过，从特朗普角度看，“习特普”并非完全没有议题可谈。他今年5月访华后曾透露，与习近平讨论了无核化，并认为俄罗斯应参与；9月习近平访美期间，白宫在会后声明中披露，特朗普主张举行中美俄三边军控谈判。对普京而言，三边会晤提供了一个与美国直接沟通、缓和关系的机会。三巨头并非无话可谈，关键在于能否找到一个三方都愿意坐下来、且有可能取得实质突破的共同议题。

还有一个有意思的变量，就是朝鲜。

喜欢戏剧效果的特朗普，今年多次表达希望与金正恩见面，称金正恩是自己的“朋友”，更说自己“大概是全世界唯一一个他喜欢的人”，并表示“我也喜欢他”。他在8月中旬还称，大幅缩减美韩联合军演，并称与金正恩有“非常良好的关系”。

但特朗普想见，并不表示金正恩也有同样的迫切性。金正恩的妹妹金与正此前否认近期与美国有接触，并称美国对朝“敌对政策”并未改变。

回看特朗普过去三次与金正恩会面，2018年在新加坡和2019年在越南河内的前两次会面，都是专程赴约；2019年6月则借赴日本大阪参加G20的行程，顺势前往板门店与金正恩见面。这次金正恩是否愿意重新进入谈判，以及在什么条件下会面，是另一回事。

朝鲜并非APEC成员，若在深圳期间真的出现“习特普金”四人同框或“特金会”，更可能借APEC行程，另行安排场边外交活动。不过，有受访中国学者认为，中国虽然愿意搭台，但美朝领导人出于政治考量，未必愿意在中国的主场完成高调会晤，尤其是中美存在竞争关系，特朗普不会愿意给中国加分，而更倾向于选择较小的中立国场地。

从中国的角度看，促成各方对话与协调，符合反对阵营对抗、倡导多边主义的外交叙事。但一张APEC的谈判桌能容纳多少国家、能谈出什么成果，不仅取决于东道主的搭台智慧，更取决于手握战略核力量的各方，能否在博弈中找到利益交集。

同框是场面，同桌才是外交。深圳这张桌子最终能坐下谁、谈什么，或许才是APEC真正的悬念。