中美元首上周在美国华府举行会谈，双方同意建立人工智能（AI）对话机制。中国驻美大使谢锋日前在美媒专访中称，中美元首有望在11月深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）再聚首。对此，中国官媒称，中美元首11月AI对话可聚焦风险分类分级标准等议题。

中国央视旗下新媒体账号“玉渊谭天”星期五（10月2日）在微博发文称，“谭主”在与美国加利福尼亚州参议员杰瑞·麦克内尼（Jerry McNerney）交流时，对方提到，美国联邦层面推进AI合作可能较慢，但加州可以先行先试，建立互信与制度框架，再逐步向外推广。

文章引述中方谈判人员称，这次由于时间十分紧张，中美两国计划在下次11月的AI对话中从三方面推进协商。

文章指出，中美可共同探讨AI风险分类和分级标准。双方需先谈清楚什么样的情形才算重大风险？哪些模型行为属于严重失控？这些问题看起来基础，却是后续讨论更复杂规则的前提。如果连“重大风险”的定义都不一致，后续的协同就无从谈起。

文章称，其次，双方要敲定AI风险事件通报范围、流程与要求。一旦出现模型失控、逃逸事件，中美双方都需要第一时间掌握事件情况、判断风险等级。中美同意建立人工智能事件的沟通渠道，是补上这个缺口的第一步。但这套机制不能停留在口头约定上。哪些事件需要上报、多久之内完成通报、哪些信息要共享，以及不落实通报要求如何处置，都要有相应约束。

文章认为，没有通报机制，就没法留存风险案例；而没有案例积累，就摸不清风险演变的规律，管控也就无从谈起。

文章提出，双方还需将AI治理置于更广泛的中美交流框架中。人工智能讨论应该让中方充分参与，让更多国家的声音被听到。模型可能影响公共安全，深度伪造可能冲击社会信任，这些后果最终将由全社会共同承担。

中国国家主席习近平于美东时间上星期四（9月24日）在白宫欢迎仪式上说，中美都是AI大国，有能力也有责任“发展好、管控好”AI。

建立AI对话机制是此次中美元首峰会取得的八点成果共识之一。中国外交部上星期六（9月26日）公布，双方同意建立中美AI对话，交流AI相关风险和惠益。下次对话将于今年11月举行。双方同意建立AI事件的沟通渠道。

不过，美国总统特朗普当地时间星期二（9月29日）在华盛顿出席一场活动时说，他不希望与习近平合作治理AI技术，称这么做将使美国企业更难开发出比中国同行更好的AI产品。