香港官方通报，曾涉及错配试管胚胎样本的香港希愈生殖医学中心，获准全面恢复服务。

综合香港《明报》《星岛日报》报道，位于中环的希愈生殖医学中心因涉及错配试管胚胎活检组织样本，接受官方调查，今年7月8日起被暂停14项治疗服务，只可提供三项与配子或胚胎储存有关的服务。

香港人类生殖科技管理局星期一（10月5日）举行特别会议后，称进一步实地视察并详细审视所得资料后，确认上述中心已妥善落实各项补救及改善措施，批准中心从星期二（10月6日）起全面恢复提供其牌照涵盖的17项治疗。

管理局称，曾在9月22日派员到上述中心突击视察，重点检视各方面改善措施，满意并信纳中心已根据局方要求，完善内部样本处理流程、加强员工培训，并提升实验室的管理及保安系统，包括加装闭路电视和生物信息认证系统，以及改善辨识样本的系统等。

管理局续称，知悉主要涉事人员已离职，中心已招聘人手并提供培训；经详细审视相关报告及视察结果后，管理局批准中心从星期二起恢复正常运作，将继续密切监察中心表现，以保障寻求人类生殖科技服务的人士可持续获得安全而高质素的服务。

香港卫生署星期一说，因应管理局确认中心已妥善落实各补救及改善措施，并批准中心全面恢复17项治疗服务，署方也解除早前暂停中心接受生殖科技程序新症的指令，中心可由星期二起全面恢复接收生殖科技程序新症。

香港希愈生殖医学中心星期一在官网发表声明，欢迎管理局决定自星期二起，全面恢复中心的所有服务牌照。中心将恢复包括试管婴儿（IVF）等辅助生育服务，并主动联络现有客户说明最新安排，按其意愿安排后续疗程。