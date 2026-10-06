卫星图像显示，轻型攻击机和军用车辆已抵达中国与老挝上周宣布启用的班根机场联合保障和训练中心。

据路透社报道，商业卫星供应商Vantor在9月30日拍摄的图像显示，一条仍在施工的跑道上停有八架飞机和逾24辆保障车辆，跑道周边也有大规模施工。

安全分析人士认为，图中的飞机是K-8轻型攻击机。这款飞机由中国与巴基斯坦联合研制，广泛用于飞行训练，也具备轻型攻击能力。

中国国防部上星期二（9月29日）宣布，中老两军班根机场联合保障和训练中心、中老友谊航空学院正式挂牌运行，用于帮助老方加强空军飞行员培养训练，由双方共同维持正常运转。

这一设施的快速建设受到区域内各国驻外武官和安全学者密切关注。部分人士认为，它的建设可能标志着中国在东南亚设立首个功能完备的海外军事基地。

尽管中国过去20多年大力推进军事现代化，外界普遍认为，除南中国海的设施、柬埔寨云壤港的使用安排及吉布提的后勤基地外，中国仍缺乏强大的海外军事设施网络。

澳大利亚战略政策研究所高级分析师范登布林克（Rachel Vandenbrink）说，选择班根建设一处解放军可以使用的设施，“更可能是抓住现有机会，而非满足明确的军事行动需求”。

她指出，老挝与中国接壤，并有铁路等基础设施相连，可作为中国在东南亚大陆地区一个便于抵达的立足点，因此具有一定地缘战略价值。