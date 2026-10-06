经济学家纪沫研判，中美关系未来一年整体将保持相对稳定，因为中国手中握有更多筹码，包括在74项关键科技中领先美国66项，美国不得不对华做出一些妥协。

星展银行星期二（10月6日）发布《中国2040展望报告》并举行线上分享会。星展香港董事总经理兼首席中国/香港经济学家纪沫博士在会上展望11月将在中国深圳举行的“习特三会”，以及12月在美国迈阿密举行的“习特四会”时，作出上述研判。她说：“纵观中美谈判的现状，中国目前掌握的牌比美国多得多，尤其在核心领域方面。”

首张牌无疑是稀土及其他关键材料。纪沫指出，这对美国国防、电子以及清洁科技供应链至关重要，“这是首要因素，美国短期内很难找到替代品”。

第二是中国作为农产品主要买家的角色，这对特朗普的基本盘选票形成牵制。

第三是美债。纪沫分析，近期美债收益率显著上升，融资成本变得非常高。中国目前还持有逾7000亿美元（8951.8亿新元）美债，一旦抛售将给市场带来更大压力。

最后一张牌则是中国的制造业基地。纪沫说：“中国的制造业已不再是传统的旧制造，而是高科技、高端制造。这种高端制造的供应链非常完整、非常深且广。如果这一供应链网络出现任何干扰，将对依赖中国原材料的美国产业产生切实影响。”

在关键技术方面，纪沫指出，中国2003至2007年在63个领域中仅领先美国三个；但从2020年至2025年，中国在74个领域中已大幅领先美国66个。具体行业来看，中国不仅在能源与环境、先进材料和制造、先进信息与通信科技、人工智能（AI）技术等领域领先，而且还存在高度的垄断风险。“以前都是‘中国制造’，后来进入‘中国智能制造’，现在则是‘中国创造’。”

纪沫分析，驱动中国技术进步的三大红利包括人才、能源、制造业。“这三者合在一起，使得中国在过去几年里能在技术研究方面保持领先，并从数量型增长转向质量型增长。”

《中国2040展望报告》中预测未来15年中国国内生产总值（GDP）每年平均增长率仅为3%，较2020至2024年期间的4.6%进一步放缓，主要原因是资本积累减弱，以及劳动力规模萎缩，这可能意味着无法达成2035年远景目标中明确的核心硬指标。

中国官方2021年曾提出，到2035年要实现经济总量比2020年翻一番。根据官方与主流经济学家测算，若要实现这个目标，这15年间的年均实际GDP增速需要达到4.7%左右。

对于3％远低于目前中国官方4.5至5％的全年经济增长目标，纪沫回答《联合早报》提问时解释，3％是未来15年的平均增长水平，考虑到人口老龄化、房地产放缓、当前人工智能和机器人产业对经济的影响，此消彼长后所达到的平衡，这段期间中国每年的GDP增幅实际上将落在2%至4%的区间。“如果是2%，可能是由于人口老龄化和房地产下行带来的负面影响。”

但在先进技术对经济的拉动下，纪沫研判：“上行（带来）的惊喜预计大于下行的风险。如果达到4%，则与目前的4.5%相差不大，与政府目标并不矛盾”。

纪沫指出，在中国的“十五五”（2026至2030年）规划中，官方的目标是未来五年把AI融入九成的经济活动中，“你可以想象，整个经济的效率将会得到多么显著和迅速的提升。正因如此，我们看好中国发展的下一阶段，特别是对技术创新方面，持非常乐观的态度”。