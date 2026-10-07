美国一项最新调查显示，中国大陆民众整体偏好通过文化交流、经贸往来和官方谈判等和平方式改善两岸关系；如果台湾正式宣布独立，多数受访者支持采取有限军事行动、军事封锁或经济制裁，但支持全面军事攻击者仍占少数，约为四分之一。

美国卡特中心上星期五（10月2日）公布与埃默里大学合作进行的“中国脉搏”（China Pulse）调查。调查于今年4月16日至6月26日进行，共访问2500名中国大陆成年人，时间横跨美国总统特朗普5月访华并与中国国家主席习近平举行峰会，但早于两人9月在华盛顿再次会面。

调查显示，如果台湾正式宣布独立，77%受访者支持在台湾周边采取有限军事行动，包括夺取金门、马祖等外岛；59%支持军事封锁台湾海峡商业航运，56%支持经济制裁。相比之下，支持对台湾发动全面军事攻击者为24%。

负责这项调查的卡特中心研究员泽勒（Nick Zeller）说，大陆民众对台湾的态度与大陆内部有关台湾问题的论述高度吻合。他指出，和平处理两岸关系明显是多数人的首选，但如果台湾正式宣布独立，“你就会看到军事回应”。

在非强制手段方面，83%受访者支持加强两岸文化交流，82%支持扩大经贸往来，72%支持为台湾人在大陆工作和居住提供更便利的政策。支持两岸展开官方谈判、寻求和平解决台湾地位问题的比例，也从上一轮调查的52%升至66%。

但对于是否应以武力实现统一，大陆民众并未形成多数意见。37%受访者认同“台湾在任何情况下都不应以武力统一”，46%表示不同意，另有17%没有明确倾向。相比上一轮调查，反对在任何情况下使用武力者由41%下降至37%，不同意者则由43%升至46%。

另一道问题则显示，51%受访者认同“使用武力只会让台湾问题变得更糟”，33%表示不同意，16%没有明确倾向，这组比例与上一轮调查相同。

调查也以特朗普5月访华并与习近平会晤为时间节点，比较峰会前后的受访者态度。结果显示，认同“台湾在任何情况下都不应以武力统一”的比例，从会前的32%升至会后的40%。其中，18岁至39岁受访者从28%升至38%，大学及以上学历者则从29%升至44%。

不过，在“台湾正式宣布独立”的假设情境下，支持全面军事攻击的比例却从峰会前的21%升至峰会后的29%；40岁以下受访者的支持度更从17%升至34%。

研究团队认为，调查并未显示大陆民众普遍希望主动对台湾动武，但如果台湾正式宣布独立、两岸现状发生改变，公众对军事回应的支持将明显增加。

调查同时显示，大陆受访者对台湾的观感在这次调查涵盖的国家和地区中最高。以0至100分计算，台湾平均获得61分，与上一轮调查持平，高于俄罗斯的59分。

对于台湾为何重要，82%受访者认为大陆与台湾属于同一个文化共同体，77%认为台湾问题是1949年以来尚未解决的历史问题。习特会后，将半导体产业视为台湾重要原因之一的受访者由46%升至58%。

“中国脉搏”由卡特中心和埃默里大学每半年进行一次。这轮调查采用配额抽样，并按性别、年龄、教育程度、中共党员身份和地区等因素进行加权，以提高样本与中国大陆人口结构的匹配度。