中国方面就俄罗斯出现疑似肺鼠疫致命病例作出回应，称两国在包括鼠疫在内的传染病防控领域保持密切交流合作。

据中国外交部官网，发言人郭嘉昆星期二（10月6日）在例行记者会上，就俄罗斯有否向中国通报上述感染病例的相关提问作出简短回应。

在西伯利亚和远东地区抗鼠疫科学研究所工作的一名女员工，本月初疑似遭从破裂试管流出的肺鼠疫细菌感染而突然病逝，200名与她接触者被隔离，在当地社媒引发公共卫生担忧。

俄当局澄清，曾跟她接触的人未发现有人染上肺鼠疫或其他疫病。伊尔库茨克（Irkutsk）州州长科布泽夫（Igor Kobzev） 则发表声明称，这名女子是死于“未能确认病因的肺炎”，而研究所员工过后几天也未出现新的感染病例。

彭博社报道，北京首次就此事件作出回应，正值中国为期一周的国庆节假期期间。

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位于伊尔库茨克的这家研究所一个多月前赴中国参加一项跨境传染病疫情联合应急演练。

据“抚远宣传”微信公号，2026年中俄跨境传染病疫情联合应急演练8月24日至27日在黑龙江抚远市举行。伊尔库茨克防鼠疫科研所所长巴拉霍诺夫（Sergey Balakhonov）出席活动并致辞。

伊尔库茨克州位于蒙古国以北，与中国不直接接壤，但当地首府伊尔库茨克市是一个重要交通枢纽，与中国多座城市之间有频繁的航空和铁路连接。

鼠疫为细菌感染疾病，可通过几种方式传播，其中以肺鼠疫的传染力最大，也是唯一可经由呼吸道迅速人传人的病种。若迅速检测证实感染，可使用抗生素治疗，但如果不获治疗，则可在一至六天内致命。