中国央行9月继续增持黄金，黄金储备连续第23个月增加，单月增持规模也较8月扩大。但受金价下跌影响，中国黄金储备的美元计价价值反而下降。

中国人民银行星期三（10月7日）公布数据显示，截至9月底，中国黄金储备为7747万盎司，较8月底的7673万盎司增加74万盎司，高于8月增加的65万盎司。

中国央行本轮增持黄金始于2024年11月，截至今年9月底，已连续23个月增加黄金储备。

路透社指出，尽管今年国际金价波动剧烈，中国央行仍持续增持黄金。数据显示，截至9月底，中国黄金储备价值为3235亿2000万美元（约4139亿新元），低于8月底的3500亿8000万美元。

黄金价格9月累计下跌超过6%。截至星期三上午10时44分，现货黄金报每盎司约4147.47美元。

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与此同时，中国外汇储备规模9月有所下降。国家外汇管理局星期三公布数据显示，截至9月底，中国外汇储备为3万4002亿5100万美元，较8月底减少380亿7400万美元，降幅为1.11%。

中国外汇局说，9月受全球宏观经济环境、主要经济体货币政策等因素影响，美元指数上涨，全球主要金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，导致当月外汇储备规模下降。

外汇局称，中国经济运行总体平稳、动能向新、结构向优，高质量发展取得新成效，有利于外汇储备规模保持基本稳定。