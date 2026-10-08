美国指一名斐济商人涉嫌参与跟中国有关的贪污行为，并对他实施制裁。

美国国务院星期三（10月7日）在官网发新闻稿宣布，认定商人赵福刚（Zhao Fugang，音译）代表在中国的行为体，参与重大贪污行为。此举使赵福刚及他的直系亲属“基本上不符合入境美国资格”。

美国国务院发言人皮戈特在新闻稿中指赵福刚滥用公职，向斐济公民行贿，以推进中国方面的政府、商业及犯罪利益。“他的行为已构成严重腐败，并对美国在斐济的利益造成了不利影响。”

赵福刚是斐济居民，担任位于斐济的海外华人服务中心主任。

澳大利亚广播公司报道，赵福刚是一名华裔斐济商人。斐济外交部长迪托卡则说，在澳广与他联系之前，他并未收到关于这一认定的正式通知。

赵福刚在律师发给法新社的声明中说，他断然否认这些指控，并指这些指控毫无根据。

赵福刚也说，已致函美国大使馆，要求获取针对他的指控的详细信息。“我尊重斐济法律，并将全力配合斐济有关部门进行的任何合法调查。”