中日关系持续紧张之际，据报美国总统特朗普上月与中国国家主席习近平会晤时，敦促北京撤销对日出口限制，并推动习近平与日本首相高市早苗会谈。受访学者认为，特朗普此举既为维护美国经济利益，也意在安抚盟友，但他推动中日对话的能力有限。

香港《南华早报》星期四（10月8日）引述消息人士称，特朗普认为，中国对日出口限制已冲击依赖日本供应商的美国产业，间接违反中美去年10月在釜山达成的贸易休战协议。

但消息人士透露，习近平对特朗普的要求反应并不太积极，强调中日争端应与中美关系分开处理。

报道没有说明上述对话发生的具体时间和场合。高市在习特会前一天与特朗普就涉华议题举行闭门会谈，特朗普也在会后致电向她“详细”说明习特会情况。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务副教授古贺庆（Kei Koga）向《联合早报》分析，特朗普除关注经济利益，也须顾及美国作为盟友的可信度。若未回应日本承受的压力，可能加深东京对美国同盟承诺的疑虑，这也促使他寻求缓和中日紧张关系。

但他认为，特朗普推动中日对话的能力有限。北京坚持将中美与中日关系分开处理，意味着“华盛顿能与北京保持沟通，并不等于能说服中国与日本举行峰会”。

《南华早报》指出，日本正争取安排高市与习近平在11月深圳亚太经合组织（APEC）峰会期间会谈，但北京提议改由中国总理李强与高市会面；东京已表明不接受这一替代安排。

报道未说明北京提出这一替代方案的原因。自高市去年11月发表“台湾有事”论后，中日高层交往严重受阻。北京多次将关系恶化归咎于高市的涉台言论，要求她撤回，但她至今未撤回。

围绕这一争议，日本前外长岩屋毅星期三（7日）接受时事通信社采访时透露，他9月底与中国外长王毅会面时，曾建议两国政府重申1972年《中日联合声明》精神，作为高市“实质上撤回”涉台言论的方式。

岩屋毅向王毅解释，要正式撤回言论面临极高的政治门槛，日本政府也已通过高市后续答辩表明对台政策未变。但据他转述，王毅拒绝这一方案，认为模糊处理并不可取，并强调谁惹出的麻烦，就该由谁来解决。

岩屋毅说，双方虽一致认为有必要改善关系，但他感受到中方对高市政府的态度仍“非常严厉”。中国外交部发布的会谈新闻稿显示，王毅要求日本“尽快纠正”本国领导人在台湾问题上的错误言行。

海颐智库日本研究中心主任陈洋分析，岩屋毅并非高市政府官员，与高市的政治距离较远，其提议更应视为个人外交尝试，不能代表政府立场。

他认为，北京的要求是高市撤回言论，仅重申既有文件难以满足这一要求；且接受折中方案，也可能给外界留下双方须为关系恶化承担责任、作出同等让步的印象。

尽管政治分歧未解，双方仍表达沟通合作的意愿。据新华社报道，中国副总理何立峰9月29日会见岩屋毅时，表示欢迎日本企业赴华发展。岩屋毅星期三也说，何立峰对推动中日经济合作表现出强烈意愿。

高市也在10月5日的施政演说中将中国称为“重要邻国”，表示将加强沟通，通过对话维护日本国家利益，继续推进战略互惠关系。

陈洋认为，高市的表态基本延续既有基调。他研判，APEC期间中日领导人正式会谈的可能性较低，但不排除简短接触。虽然会面能避免两国关系滑向恶性对抗，却难以推动关系实质回暖。

古贺庆则指出，2014年时任日本首相安倍晋三与习近平会面时，双方仍能在不放弃各自在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）问题上基本立场的情况下恢复对话。

他认为，若能找到双方接受的外交安排，此次也可能重启政治对话。只是，“如今中国拥有更多筹码，可能较缺乏迁就日本的动力”。