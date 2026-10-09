美国指控一名在中国国家机关工作的斐济籍男子涉嫌行贿，以推进中国在这一太平洋岛国的利益后，斐济政府要求美国提供证据，并强调相关指控须根据斐济法律程序处理。

据法新社报道，美国国务院星期三（10月7日）指控，斐济首都苏瓦的华侨华人互助中心主任赵福刚滥用公职，向斐济公民行贿，以推进中国政府、商业及犯罪团伙的利益，并称这些行为构成严重腐败，损害美国在斐济的利益。

斐济政府星期五（9日）在官方脸书发文，敦促美国提供“有关涉嫌在斐济境内犯罪的可信信息或证据”。

斐济政府说，尊重美国依据本国法律和政策作出决定的主权权利，但任何有关在斐济境内从事非法活动的指控，都须通过斐济司法和执法程序处理。

声明称，指控不等于违法行为的证据，斐济当局采取的任何行动，都必须遵守正当程序、无罪推定和法治原则。

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有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）2024年发布的一项调查称，已入籍斐济的知名商人赵福刚，是推动北京在当地利益的关键人物。

调查还称，澳大利亚执法部门怀疑，赵福刚是一个跨国犯罪集团的核心人物，这一集团涉及人口贩卖、洗钱及毒品走私。

不过，他的律师南比亚尔（Nikheel Nambiar）说，赵福刚否认上述说法，并称有关他为北京进行利益游说的指控“虚假且具有误导性”。

中国外交部发言人毛宁星期四（8日）回应此事时说，不了解此案具体情况，但“我们一贯反对对中国污蔑抹黑”。