香港媒体报道，为筹备美国总统特朗普11月出席在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会，财政部长贝森特或不出席本月在香港举行的APEC财长会议。

香港《南华早报》星期五（10月9日）引述知情人士，报道上述消息。

今年的APEC峰会将于11月17日至18日在深圳举行。特朗普预计将出席，再与中国国家主席习近平举行会谈。

在那之前，美国财长贝森特预料将再与中美贸易谈判中方牵头人、中国副总理何立峰会面，预计将为延长明年1月10日届满的贸易休战协议进行磋商。

有鉴于此，贝森特或将以筹备特朗普访问深圳为首要任务，而不出席10月20日至21日在香港举行的APEC财长会议。

特朗普今年5月访华，与习近平进行会谈。特朗普会后表示，美中达成“非常棒的贸易协议”，但未公布具体细节。习近平则强调，“中美建设性战略稳定关系”新定位。

习近平上月出访美国，中美驻美大使谢锋称，这趟行程具有里程碑意义。

他指出，中美两国元首在半年内实现互访（特朗普5月访京、习近平9月访华盛顿），为跨越“修昔底德陷阱”和开辟大国正确相处之道指明了方向，年底前两国元首有望在深圳（APEC峰会）、迈阿密（G20峰会）再度聚首。

在习近平上月访美前，何立峰与贝森特在纽约摩根大通总部举行会晤，为随后举行的中美元首峰会做准备。