香港财政司长陈茂波称，即将在香港举行的亚太经济合作组织（APEC）财长会议的重要课题为强合作、稳增长、保民生。

APEC财长会议将于10月20日至21日在香港举行。香港《南华早报》上周引述引述知情人士称，为筹备美国总统特朗普11月出席在深圳举行的APEC峰会，财政部长贝森特或不出席本月在香港举行的APEC财长会议。

陈茂波星期天（10月11日）在官网发布的网志中说，再过一个多星期，APEC财政部长会将首次在香港举行，来自区内各经济体的财长和代表将聚首香港，探讨如何透过财政政策和金融服务，加强区域经济联系。

他指出，当前环球经济环境充满不确定因素。联合国贸易和发展会议刚公布的《2026年贸易与发展报告》预计，今年全球经济增长放缓至2.6%，低于去年的2.9%。地缘政治紧张、能源及供应链风险、金融环境转紧等，正为各地经济发展带来压力。各经济体如何加强合作、稳定增长、保障民生，是摆在这次财长会面前的重要课题。

他称，今年是APEC中国年，主题是“建设亚太共同体，促进共同繁荣”，并以“开放、创新、合作”为三大优先领域。财长会聚焦四项重点，即支持民生发展的财政政策、数字基础设施融资、普惠金融，以及青年财经人才交流合作，分别指向稳定民生、提升生产力、支援中小企和培育下一代，区域合作关乎企业、市民和年轻人。