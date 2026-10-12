中国官方提出通过“数据找人”等措施动员参保，重点鼓励支持灵活就业人员、新就业形态人员等参加职工养老保险，引发关于找人参保及灵活就业群体现实压力的广泛讨论，“社保”“灵活就业参保被指未听群众呼声”等相关话题接连冲上微博热搜。 

受访学者认为，中国现行社保制度与当下灵活就业人员面临的实际情况不适配，而平台应在新就业形态下承担相应的社保责任。

中国人力资源社会保障部新闻发言人、副部长李忠，上周六（10月10日）在国新办发布会上回应有关社保问题时说，现在还有一些人没有参保，这些人到底在哪儿，还是要通过各种各样的方式把人找到，进一步推动参保数量增长。他也提到，要通过“政策优化、数据找人”等措施，推动应保尽保。

李忠还说，“重点是鼓励支持灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参加职工养老保险”；同时建立完善用工方、平台企业、劳动者共同筹资、合理分担的参保机制。

不少网民将上述内容解读为“找人参保”，直言“不是不想参加，而是没有能力参加”。有网民形容，这就好像“劝饿肚子的人办健身卡”。

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中国劳动和社会保障科学研究院今年9月估算，以中国大约2亿灵活就业人员的规模看，目前这一群体职工医保参保率约为34.9%。

中国国务院去年12月发布的一份报告显示，截至2024年底，灵活就业人员参加职工养老保险人数为7057万人。若同样按2亿灵活就业人员规模估算，参保率约为35%。

灵活就业人员参保意愿不高，分析普遍认为，这与收入不稳定、现金开支压力大以及城乡、地区之间社保政策和待遇衔接不顺畅有关。

按现行制度，企业职工缴纳养老保险，个人承担8%、雇主承担16%，而灵活就业人员缴纳要求为20%且均由个人承担，压力明显更大。

外卖员舒立男（32岁）告诉《联合早报》，他现在每月收入约1万元（人民币，下同，1900新元），扣除房租、一家人生活开支，每月还可存下5000元，但参加社保后每月直接少2000元，“不怎么存得下钱”。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员赵力涛受访时指出中国社保制度当初设计时，针对的是正规的单位就业形态，与新兴的灵活就业之间存在张力。

他说，灵活就业人员本就收入不稳定，还面临各种即时开销，养老需求在个人规划中优先级较低。“如果这些就业人员不知道社保，那可以通过大数据追踪；但现在是知道而不想参保，大数据未必有效，反而可能引起灵活就业人员的反感。”

香港城市大学创意媒体学院访问助理教授王巍翔受访时也说，现在越来越多人的工作依附于平台，整体就业结构发生变化，社会保障制度也需要调整。

他和赵力涛均认为，未来社保改革重点是如何通过立法或政策，明确平台企业在新就业形态下的社保责任。

广东维强律师事务所律师王钧受访时则说，中国社保制度设计并不科学，是“上一代人吃下一代人”，随着中国人口出生率下滑，未来社保可持续性是一个很现实的问题。

不过，他认为社保在微观层面仍有可调整的空间，例如缴费基准适当，避免给企业、职工造成太大经济负担；同时应考虑社保金发放的公平性问题，尤其是体制内外退休人士的待遇差距，并调整社保缴纳方式的灵活性。