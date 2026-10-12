中国官方提出通过“数据找人”等措施动员参保，重点鼓励支持灵活就业人员、新就业形态人员等参加职工养老保险，引发关于找人参保及灵活就业群体现实压力的广泛讨论，“社保”“灵活就业参保被指未听群众呼声”等相关话题接连冲上微博热搜。

受访学者认为，中国现行社保制度与当下灵活就业人员面临的实际情况不适配，而平台应在新就业形态下承担相应的社保责任。

中国人力资源社会保障部新闻发言人、副部长李忠，上周六（10月10日）在国新办发布会上回应有关社保问题时说，现在还有一些人没有参保，这些人到底在哪儿，还是要通过各种各样的方式把人找到，进一步推动参保数量增长。他也提到，要通过“政策优化、数据找人”等措施，推动应保尽保。

李忠还说，“重点是鼓励支持灵活就业人员、农民工、新就业形态人员参加职工养老保险”；同时建立完善用工方、平台企业、劳动者共同筹资、合理分担的参保机制。

不少网民将上述内容解读为“找人参保”，直言“不是不想参加，而是没有能力参加”。有网民形容，这就好像“劝饿肚子的人办健身卡”。

中国劳动和社会保障科学研究院今年9月估算，以中国大约2亿灵活就业人员的规模看，目前这一群体职工医保参保率约为34.9%。

中国国务院去年12月发布的一份报告显示，截至2024年底，灵活就业人员参加职工养老保险人数为7057万人。若同样按2亿灵活就业人员规模估算，参保率约为35%。

灵活就业人员参保意愿不高，分析普遍认为，这与收入不稳定、现金开支压力大以及城乡、地区之间社保政策和待遇衔接不顺畅有关。

按现行制度，企业职工缴纳养老保险，个人承担8%、雇主承担16%，而灵活就业人员缴纳要求为20%且均由个人承担，压力明显更大。

外卖员舒立男（32岁）告诉《联合早报》，他现在每月收入约1万元（人民币，下同，1900新元），扣除房租、一家人生活开支，每月还可存下5000元，但参加社保后每月直接少2000元，“不怎么存得下钱”。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员赵力涛受访时指出，中国社保制度当初设计时，针对的是正规的单位就业形态，与新兴的灵活就业之间存在张力。

他说，灵活就业人员本就收入不稳定，还面临各种即时开销，养老需求在个人规划中优先级较低。“如果这些就业人员不知道社保，那可以通过大数据追踪；但现在是知道而不想参保，大数据未必有效，反而可能引起灵活就业人员的反感。”

香港城市大学创意媒体学院访问助理教授王巍翔受访时也说，现在越来越多人的工作依附于平台，整体就业结构发生变化，社会保障制度也需要调整。

他和赵力涛均认为，未来社保改革重点是如何通过立法或政策，明确平台企业在新就业形态下的社保责任。

广东维强律师事务所律师王钧受访时则说，中国社保制度设计并不科学，是“上一代人吃下一代人”，随着中国人口出生率下滑，未来社保可持续性是一个很现实的问题。

不过，他认为社保在微观层面仍有可调整的空间，例如缴费基准适当，避免给企业、职工造成太大经济负担；同时应考虑社保金发放的公平性问题，尤其是体制内外退休人士的待遇差距，并调整社保缴纳方式的灵活性。