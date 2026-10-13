中共中央政治局委员、中央外办主任王毅星期一（10月12日）与到访的俄罗斯总统助理帕特鲁舍夫会面时说，中方建设“冰上丝绸之路”与俄方推进北极航道建设不谋而合，海洋事务合作在中俄全面战略协作中的重要性不断提升。

中国外交部官网公布，王毅在北京与俄罗斯总统助理、海事委员会主席帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）举行会晤。王毅转达中国国家主席习近平对俄罗斯总统普京的亲切问候。

王毅说，两国战略互信更为牢固，各领域合作更具韧性，多边协调更加紧密。中俄同为联合国安理会常任理事国和海洋大国，在国际海洋事务方面都肩负重要职责，具有广阔合作前景。中方建设“冰上丝绸之路”与俄方推进北极航道建设不谋而合，海洋事务合作在中俄全面战略协作中的重要性不断提升。

王毅也说，中方愿同俄方一道，加强两国海洋战略对接，实现优势互补，维护彼此正当海洋权益，维护亚太地区海上安全，维护全球关键航道正常通行。要尊重沿岸国主权与安全，保障能源资源稳定供应和产供链安全运行；拓展双方涉海和北极事务交流，发动中俄关系发展的“蓝色引擎”，为完善全球海洋治理贡献中俄力量。

中国外交部也说，双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。

另据俄国卫星通讯社报道，双方讨论了世界大洋水域遵守国际法的问题，以及海上双边和多边合作的各种议题。

帕特鲁舍夫说，普京为俄罗斯海事委员会设定了任务：在正在形成的多极化世界背景下，发展与其他国家在海洋活动领域的互利伙伴关系。

他补充说，正是在此背景下，俄罗斯代表团来到中国，在四天时间里与中国交通运输部部长、工业和信息化部副部长以及上海交通大学领导举行了富有成果的谈判。此外，代表团每位成员都与各自合作伙伴举行了双边会晤。

帕特鲁舍夫说：“我们两国间不断增长的贸易量需要有可靠的运输走廊，其中很大一部分经由海上通道。日益深化的能源合作需要稳定的物流链。不断扩大的资源开发，包括北部高纬度地区，需要为保障航行安全而共同努力。”

他认为，“两国拥有使这一方向取得成功所需的一切：互补的潜力、丰富的联合项目经验，以及尤为重要的——对成果的共同兴趣。俄罗斯拥有漫长的海上边界、发达的港口基础设施以及在北部海域航行的独特经验。”

帕特鲁舍夫强调：“中国拥有强大的造船和物流潜力，以及组织海上贸易的丰富经验，当前重要的是将这些优势结合起来。”

帕特鲁舍夫也说，俄罗斯特别重视共同发展战略物流倡议。中国实施“海上丝绸之路”构想已有十余年，而俄罗斯则依托自身积累的丰富极地航行和北方海航道运营经验，启动了跨北极运输走廊项目。发展这些倡议，两国能够改变世界地缘经济版图，使海上贸易更加廉价、更加便捷，并免受包括军事升级、海盗和制裁在内的任何风险影响。