美国总统特朗普称，他不认为中国和俄罗斯有向伊朗提供任何援助，并称两国若支持伊朗，将付出过于高昂的代价。

特朗普星期二（10月13日）在社媒平台Truth Social发文说，他看到一些批评者和反对者声称，中国和俄罗斯正在向伊朗提供援助。

特朗普写道：“即使他们真的提供援助，程度也非常有限，但我根本不认为他们有这么做。他们可能付出的代价太大了，而且我们一定会知道，并且很快就会知道。”

据路透社报道，特朗普今年7月曾表示，他相信中国和俄罗斯不会在伊朗战争中协助德黑兰，但也警告两国若介入，“对它们将非常不利”。

自美国和以色列2月28日袭击伊朗、伊朗随后对以色列及设有美军基地的海湾国家发动反击以来，美国与伊朗一直处于交战状态。此后，美以对伊朗的军事打击，以及以色列对黎巴嫩的袭击，已造成数千人死亡、数百万人流离失所。

特朗普此前曾形容中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京在伊朗战争期间保持“中立”。

俄罗斯和中国与伊朗保持密切关系。俄罗斯此前称，伊朗战争可能引发中东地区的核军备竞赛。中国则谴责美国对伊朗发动的袭击，称此举公然侵犯伊朗主权。

美国驻华大使庞德伟上个月说，中国国家主席习近平访问华盛顿期间，特朗普曾警告习近平不要向伊朗提供支持，并得到中方不会这么做的保证。

特朗普发出警告之际，有报道称，中国向伊朗提供了肩射式防空导弹发射器，而伊朗也在中国协助下，找到了绕过石油销售相关制裁的办法。