香港媒体报道，中国财政部长蓝佛安下周将在香港举行的亚太经济合作组织（APEC）财长会议上致开幕辞。

据香港《南华早报》取得的一份议程草案，会议定于10月20日至21日在湾仔香港会议展览中心举行。APEC共有21个成员经济体，目前主要经济体正敲定与会代表。

另据路透社报道，台湾财政部长庄翠云将出席此次会议。

《南华早报》上周报道，美国财政部长贝森特可能不会出席，以专注筹备美国总统特朗普11月访问深圳的行程。

根据议程，部分主要官员将于10月19日提前抵港，当天将集中起草财长联合声明。这份声明被视为此次会议最重要的成果。

正式会议将于10月20日上午10时以财长闭门会议开始，随后举行工作午餐。蓝佛安将在下午2时致五分钟的开幕辞，之后由2026年APEC高官会主席陈旭介绍本年度APEC的重点议题及最新进展。

与会者预计于下午4时至6时参加三场讨论。首场讨论将由国际货币基金组织（IMF）、亚洲基础设施投资银行和亚洲开发银行介绍全球及区域经济与金融展望。

第二场讨论将由世界银行发表关于支持家庭及投资人力资本的财政政策报告，随后邀请部长及代表团团长分享看法。最后一场讨论则由中国财政部发表政策声明，阐述如何加强APEC区域内的数字基础设施融资合作。

会议将于10月21日上午讨论普惠金融及年轻金融人才等议题，并在午餐前公布联合声明后结束。

今年APEC领导人峰会定于11月在深圳举行。这将是中国继2001年上海和2014年北京之后，第三次主办这项会议。